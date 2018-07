Un muerto y un herido grave en un accidente en la N-260 a la altura de Osán

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Pues como la limpieza sea como la realizada en el Río Huerva desde el puente de Los Sitios al Parque Bruil mejor que no gasten ni un céntimo. Una pregunta cuando se hacen estás limpieza o se hacen podas no pasa una inspección para ver cómo queda el trabajo. Para cuándo la poda de altura del arbolado ,y demos gracias que con árboles que se troncharon sus altas ramas los arbolese que calleron no mataron a nadie.