Las mujeres dicen «no» al memorial contra la violencia machista de ZeC

Los colectivos de mujeres siguen mostrando su rechazo al memorial Víctima de Zaragoza en Común (ZeC) instalado en la plaza de San Juan de los Panetes de Zaragoza. Ayer, medio centenar rodeó el memorial para mostrar su rechazo a una escultura que, dicen, «no» les representa porque refleja un mensaje contrario al que debería al mostrar a una mujer sentada en el suelo, de rodillas, cabizbaja y con las manos en la cara mientras el pelo le cubre el rostro. Una imagen de debilidad de la mujer. Tampoco cuenta con el apoyo de los colectivos de víctimas del terrorismo por la ubicación.

Convocada por la Asociación Somos más y apoyada por la Coordinadora de Organizaciones Feministas, las mujeres rodearon la escultura de espaldas. Los colectivos ya han trasladado al ayuntamiento su descontento con la imagen que desprende este memorial.

El propio consistorio ha admitido que no refleja el mensaje que se pretendía, sin embargo no va a acceder a retirarlo ya que esta imagen, obra del escultor Fernando Clavo Sanz, fue elegida ganadora entre 20 por un jurado, del que formaba parte el concejal de Cultura, Fernando Rivarés.

Sí que completarán la obra con una intervención que permita explicar su significado siendo el memorial el primer paso de un episodio de violencia para, posteriormente, transmitir la superación y el empoderamiento de la mujer, que es lo que exigen las asociaciones, algo que, desde Somos más creen que «no es suficiente».

Desde la entidad cuestionaron que se tenga que representar a la mujer de rodillas y llorando. También criticaron que el Gobierno de ZeC no tuviera en cuenta a estos colectivos durante el proceso. «Como mujeres víctimas de violencia machista no contaron con nuestra opinión y no nos representa», señalaron desde la asociación. «Queremos ver otra escultura que nos represente y nos haga ver que hay futuro y que podemos salir adelante».

CONCENTRACIONES / Para Somos más lo ideal habría sido exponer un memorial con una mujer «mirando hacia arriba o acompañada». «¿Por qué nos tienen que representar solas y de rodillas?», cuestionaron. El descontento es tal, que ayer anunciaron que no se convocará ninguna concentración en repulsa de la violencia de género en San Juan de los Panetes porque «sabemos que perdió la vida suplicando de rodillas que no la mataran», como muestra la escultura. Durante la concentración de ayer se leyó un manifiesto en el que se aseguraba que «ver la escultura supone volver atrás, al sufrimiento y como el agresor quería vernos: sumisas y derrotadas».

En la lectura criticaron la obra porque «afianza el estereotipo y la leyenda de la mujer víctima de la violencia machista y fomenta la compasión, pero no libra la batalla contra el machismo y no ofrece una forma de lucha, sino de aceptar en lo que nos convirtieron, pero somos guerreras», declararon.

Por último, animaron a las mujeres a «avanzar y no estar más de rodillas» y gritaron «con la cabeza muy alta que no. No nos representa».