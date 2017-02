La municipalización del 010 crispa y divide a la representación sindical

Puede que el mayor de los problemas al que se va a enfrentar el responsable de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, y el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) por la municipalización del 010 no llegue desde la oposición ni desde la patronal empresarial (CEOE Zaragoza) y su amenaza de judicializarlo. Las críticas más difíciles de encajar son las que empiezan a proferirle los representantes de la junta de personal. Sindicatos que ayer empezaron a mostrarle su malestar, como CSIF o CCOO, que son solo la imagen visible de una sensación generalizada de crispación. Y división, porque otros, como CGT, les apoyan y la crítica la dirigen a la oposición.

El enfado de muchos de los sindicatos es evidente. Son muy críticos con las formas que ha seguido el Gobierno de la ciudad con el 010, llevando a una situación límite que ha puesto en riesgo a las trabajadoras y al propio servicio, que se ha gestionado sin contar con ellos y que ahora entienden que, por más que se opongan otros partidos, la situación es irreversible. Por eso le instan a ampliar y aprobar cuanto antes la plantilla para dar seguridad jurídica a las 14 trabajadoras que pasarán a ser personal laboral en marzo por decreto de Alcaldía.

«Bochornoso decretazo», lo calificó CSIF. «Las trabajadoras han sido víctimas de la crispación política», consideró CCOO, que lamentó que «los principales actores parecen haberse olvidado de cuál era el objetivo: mejorar las pésimas condiciones laborales del personal que presta el servicio». «Nos opondremos a todos los movimientos que desde el empresariado o desde la política de derechas se hagan para impedir llevar esta cuestión a buen puerto», opinaron desde CGT.

Con todo, las 14 trabajadoras del 010 volvieron a mostrar su hartazgo por la «utilización política que el PP y el PSOE están haciendo». Su portavoz, Rosa del Mazo, aseguró que esta situación les está afectando «a nivel personal». «Para nosotras, la decisión del Gobierno no es un regalo, vamos a tener que presentarnos a una oposición y eso entraña riesgos. Que no digan que no tenemos opciones porque muchas son licenciadas, que parece que no podamos presentarnos o no estemos capacitadas», recalcó. Y no escondió su sorpresa por el anuncio de la patronal de empresarios CEOE de acudir a los tribunales. «Solo falta que la NASA también se involucre en este tema», señaló.