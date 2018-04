Muñoz: PP, PSOE y C's están "experimentando" la "Gran Coalición" en Zaragoza

El portavoz de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, acusa a PP, PSOE y Ciudadanos de estar planteando un "fraude electoral" a sus votantes en la capital aragonesa y de utilizarla como "experimento" de una hipotética "Gran Coalición" estatal formada por esta "triple entente".

En una entrevista a EFE, el también consejero municipal de Urbanismo y Sostenibilidad lo tiene claro e insiste en que los modos de actuar "idénticos" y la estrategia de "bloqueo" que mantienen contra ZeC, no solo es un "fraude electoral", sino que les quita legitimidad al constituirse en la práctica como "un partido único de tres cabezas".

Según sus palabras, la incógnita de Ciudadanos ya ha sido desvelada en Zaragoza, donde ha calificado a la formación naranja de ser una fuerza política con una "cara amable", con la que hay posibilidad de llegar a acuerdos en lo pequeño, pero que están cayendo "sistemáticamente" del lado del PP en las tres cuestiones más importantes: los pactos económicos, los pactos de poder y la transparencia real.

Ahora, por tanto, queda por despejar la incógnita de los socialistas, que cree que deben hacer "una reflexión profunda", que confía en que la hagan, no para mantener a ZeC en la alcaldía de Zaragoza, sino por "sus propios ideales".

"Si el PSOE no renuncia a sus ideales, será muy fácil llegar a acuerdos", aduce explicando que las diferencias ideológicas que separan a ambas formaciones no son tan grandes.

"Independientemente de las personas, haremos un esfuerzo por llegar a acuerdos globales e importantes con el PSOE. Es la única manera de conservar que esta ciudad sea un bastión de la izquierda (...) Y el PSOE nos encontrará en esa negociación", aclara Muñoz, quien confía en que esa renovación "se va a dar" y encontrarán un partido con el que puedan hablar.

No obstante, el portavoz de los comunes en Zaragoza no teme que los ya habituales enfrentamientos entre ZeC, PSOE y CHA puedan provocar un escenario favorable al centro-derecha, ya que la capital aragonesa "casi siempre" se ha constituido como una ciudad "de votantes de izquierda mayoritariamente".

Además, apunta que "la discreción en la derecha se ha terminado" ahora que el PP "ve que Ciudadanos le está ganando la partida y está poniendo toda la maquinaria del Estado hacia ellos".

Sobre el nuevo escenario electoral de 2019, Pablo Muñoz deja claro que ZeC es ya "un proyecto consolidado" por el que apuestan tanto los "compañeros" de Podemos, como los de IU, el partido en el que milita, y concurrirá a los próximos comicios, en los que se buscará también una confluencia a nivel autonómico.

Una confluencia que espera que lidere Pedro Santisteve de nuevo, aunque "eso es algo que tendrá que decir primero él", ya que es la figura que ha representado un proyecto político colectivo que ha sido "un éxito" y fue capaz de representar a todas las sensibilidades.

Así, en 2019 tratarán de explicar cómo en el conjunto de las llamadas "ciudades del cambio" hoy "se vive mejor que hace cuatro años" y a demostrar que "la ciudad ideal está allí".

Zaragoza, además, ha encontrado su sitio junto a Madrid y Barcelona entre las tres principales ciudades españolas y eso es algo que "ni la Expo consiguió", subraya.

Sin ir más lejos, defiende la gestión de la actual legislatura, con hitos como que los barrios rurales "puedan elegir sus legítimos representantes mediante una urna", los presupuestos participativos, ya consolidados, la defensa de lo público o actuaciones más concretas, como la reforma del Mercado Central o la recuperación de buena parte del patrimonio histórico de la ciudad (Imprenta Blasco, Baños Judíos o Depósitos del Pignatelli).

"Habrá muchas cosas por las que se nos reconozca. Cuanto más nos ha criticado la oposición, más símbolo de ZeC son", señala Muñoz, quien recalca, sin embargo, que lo más importante va más allá de lo concreto y tiene que ver con el "cambio social y cultural" que ha supuesto este nuevo Gobierno, en el sentido de la accesibilidad y la cotidianidad en la que actúan, que considera que ha provocado que Zaragoza "ya no va a resistir otros gobernantes que actúen desde la distancia".

Eso sí, reconoce errores, entre el que destaca que han pecado de un "cierto optimismo" por pensar que "con la ilusión era suficiente", que bastaba con el poder democrático que emana de las urnas para ejercerlo, algo que la realidad "ha frenado".

"Una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder", afirma, y el poder en Zaragoza "no ha pasado todavía de manos", sino que se mantiene en "determinados grupos económicos y determinados grupos de presión", los mismos que subraya que siguen defendiendo PP, PSOE y Ciudadanos.

Por ello, el portavoz de ZeC sostiene que a lo largo de la legislatura se han dado cuenta de que alguien que no pertenezca a "los partidos del régimen" y que plantee discursos a contracorriente relativos al valor de lo público, las remunicipalizaciones o la opinión de los ciudadanos no puede lograr todos sus objetivos en cuatro años, sino en un periodo mucho más largo.

No obstante, recalca que en esta tensa legislatura entre Gobierno y oposición "se está intentando plantear una excepcionalidad en lo que no es excepcional" y que, a pesar del "terremoto político" que ha causado ZeC en unos "poderes políticos" que "no pueden" con la actual situación, el Ayuntamiento va sacando año a año sus presupuestos y sus políticas.

Un clima que cree que han evidenciado con el último cambio en las cuatro sociedades municipales -Zaragoza Cultural, Zaragoza Vivienda, Zaragoza Deporte y Ecociudad-, que han pasado de tener una representación proporcional al Pleno a estar controladas por el Gobierno de ZeC.

"Se han quitado la careta" y han reconocido ya que la situación era de "bloqueo fáctico", algo que los vecinos ven como un mero "ruido", asegura.