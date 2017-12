El museo de Lérida recurre para evitar la salida del arte de Sijena

A la desesperada, y con el reloj cuenta atrás, el museo de Lérida presentó ayer dos recursos ante la Audiencia de Huesca y la de Barecelona para dilatar más el proceso y evitar que el próximo lunes salgan las obras de Sijena que están en depósito en esta institución cultural. Las posibilidades de que estas prosperen son muy escasas, por no decir nulas, pero es la última baza judicial a la que puede aferrarse Lérida si quiere impedir que se trasladen las obras a su emplazamiento original, el monasterio de esta localidad monegrina.

El consorcio del museo --formado por la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Lérida, la Comarca del Segriá y el Obispado de Lérida-- presentó sendos recursos a pesar de que las sentencias que obligan a devolver las 44 piezas dictaminan que no es competente para alegar en este pleito, ya que es mero depositario y no tiene parte en el litigio por la compraventa de las piezas del monasterio. Aun así, ayer presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Huesca y otro ante la de Barcelona con el objetivo de preservar las 44 obras de arte del monasterio de Sijena que el Gobierno de Aragón reclama a la Generalitat de Cataluña.

Según manifestó el alcalde de Lérida, Àngel Ros (PSC), en declaraciones recogidas por Efe, el recurso de casación presentado ante la Audiencia de Huesca argumenta que la sentencia de esta instancia judicial «no es firme», por lo que «desde el momento en el que se prevé que puede haber un recurso de casación es que no hay sentencia firme», subrayó el alcalde leridano.

LA COMPRA DE LOS BIENES / Además de este recurso, el consorcio presentó un recurso de reposición a la orden de entrega de estas obras en la Audiencia de Barcelona. Según el alcalde socialista, la Generalitat compró en su momento los bienes «cumpliendo con la legalidad» y, por tanto, «todavía no hemos agotado todas las vías, dijo-».

«Si hasta el día 11 de diciembre es necesario presentar algún recurso más, lo haremos porque tenemos el pleno convencimiento de que la ley nos ampara», recalcó Ros.

El argumento de que la sentencia no es firme no exime al museo de la obligatoriedad de devolver las obras, ya que la providencia dictada por el titular del juzgado número 1 de Huesca, Antonio Martín, no entra en el fondo del conflicto ni en que este siga abierto, simplemente es un trámite judicial más de un proceso. Sería similar a las medidas cautelares que se adoptan en un proceso penal contra un investigado (imputado), independientemente de que haya sentencia firme o no.

Pero además, el consorcio se sacó de la manga otra figura jurídica para recurrir en la sala civil de la Audiencia de Barcelona (por ser el lugar en el que se produjo la compraventa de las piezas) como es el «derecho de retención de las obras». Esta figura faculta a un sujeto a prorrogar la posesión sobre un bien, a modo de garantía, hasta que se resuelva el reintegro de una deuda o se paguen determinados costes por ser depositario de una prenda.

Estos recursos se presentan a escasos días de que concluya el plazo dado por el juez para que se entreguen las obras a Aragón. En el caso de que Cultura de Cataluña --tutelada ahora por el ministro en virtud de la aplicación del artículo 155-- no las devuelva, el juez ha autorizado a la Guardia Civil y a los técnicos de Cultura del Gobierno de Aragón a que vayan a por las 44 obras de arte el próximo lunes, 11 de diciembre, y trasladarlas a Sijena.