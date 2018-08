La música y el teatro de calle serán los protagonistas de las fiestas

Cerca de 80 actos, en su práctica totalidad gratuitos y de calle, son los que componen el programa de fiestas de Barbastro en honor de la Natividad de Nuestra Señora, que arrancan estos días con el pórtico festivo y que se intensificarán a partir del 4 de septiembre. La tradicional cabalgata del pregón del primer día dará paso a conciertos, actividades infantiles, actuaciones populares, bailes para la tercera edad y una larga lista propuestas que trata de llegar a todos los públicos.

El alcalde de Barbastro, Antonio Cosculluela, y el concejal de Fiestas, Fran Blázquez, presentaron ayer una programación que se extenderá un día más de lo habitual. El primer edil agradeció su trabajo «a todas las personas implicadas» tanto en la elaboración del programa como en su desarrollo, los trabajadores municipales, Protección Civil, Cruz Roja, las peñas y asociaciones.

«Se ha tratado de confeccionar un programa pensado para todos los públicos, en el que cada barbastrense puede encontrar diferentes propuestas que se ajusten a sus preferencias», dijo.

Los conciertos, todos ellos gratuitos, son uno de los ejes centrales de la programación festiva. Rubén Pozo; Danza invisible, celebrando sus 35 años sobre los escenarios; La Ronda de Boltaña, un clásico que cada año atrae a cientos de personas; y los tributos a Radio Futura, a cargo de Radio Tributo. y a The Beatles, con The Flaming Shakers, se encargarán de la música nocturna en las plazas Aragón y San Francisco.

En el Espacio Interpeñas, que este año abrirá sus puertas la noche del 4 de septiembre y las cerrará el día 8, actuarán, entre otros grupos musicales contratados, Paco Pil, The Locos, Reincidentes o We Are Not Dj’s, los mejores mejores pinchadiscos nacionales en el 2016 y el 2017, según la revista RockDeLux.

Para los más pequeños actuarán Los Titiriteros de Binéfar, Raspa de Gato y Gorgorito.