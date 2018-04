Las navatas confían en que hoy se pueda descender por el Gállego

La decimosexta edición del descenso del Gállego en navatas espera que hoy el caudal del río permita la actividad y, de esta manera, completar el recorrido acuático que une Murillo de Gállego con Santolaria. Aunque la decisión todavía dependerá del caudal que baje, los datos hacen presagiar que se podrá llevar a cabo el descenso, ya que se estima que sean aún menores.

«Seguro no es porque puede cambiar, pero estamos en unos caudales con los que se puede bajar», explicó el presidente de la Asociación de Nabateros de la Galliguera, Pedro Borau, quien recalcó que «hasta el último día, no se sabe». No obstante, detalló que ya el viernes por la tarde el Gállego bajaba con un caudal de entre 80 y 90 metros cúbicos, y que, para hoy, «la confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) espera un poquito menos».

En la misma línea se mostró la alcaldesa de Murillo de Gállego, Marta de Santos, quien coincidió con Borau al afirmar que con esos datos, «se hace». También se refirió a lo «extraño» de la situación, ya que «normalmente es al revés», no hay suficiente caudal y necesitan más agua. De Santos añadió que desde el ayuntamiento de la localidad van a tomar «precauciones» en esta ocasión.

ACTIVIDADES/ Igualmente, la alcaldesa animó a la gente a que acuda a disfrutar de la actividad, declarada Bien de Interes Inmaterial en el año 2013. Dos navatas –una de dos trampos y otra de tres– recorrerán las aguas del río hasta Santolaria de Gállego.

Alrededor del descenso ya comenzaron las actividades el pasado fin de semana con la construcción de las propias navatas. Ayer se culminó este proceso en el municipio, mientras que en Riglos se realizó una marcha por los Mallos que partió a las 5 de la tarde, se celebró la décima Feria de Artesanía de la Galliguera.

Hoy está previsto que comience el descenso a las 11 de la mañana y que concluya en Santolaria a las 13.00 horas. Biscarrués acogerá, a las dos de la tarde, una comida popular y, a partir de las tres y media de la tarde una actividad de rafting tendrá lugar entre Murillo y Erés. El sábado de la semana que viene concluirán las jornadas con una excursión en Biscarrués alrededor de las plantas medicinales.

La alcaldesa afirmó que los descensos de navatas se «están consolidando», tanto las que se celebran en Murillo como las que acoge el Cinca o el Aragón. En ese sentido, relató que se trata de una actividad «muy bonita» porque construyen las embarcaciones de manera conjunta con navateros de otros lugares, como de la comarca del Sobrarbe.