No sin mis zapatillas

Que en esto de las maripís tenemos mucho que decir los aragoneses... No en vano, al parecer, fueron dos emprendedores aragoneses los que, a través de su empresa de caucho acuñaron el término (dicen unos que por la mujer del socio y otros, por la Virgen). Batallitas aparte, fueron las maripís, o bambas, o zapatillas, las protagonistas de la fiesta que se sirvió este jueves en el Casino de Zaragoza. Y todo para presentar las últimas novedades de la firma The Sneaker One, en un sarao que no solo permitía la entrada en zapatillas (como demandaban en su canción de los Canto del Loco) sino que lo pedían en la invitación como dress code, ahora que las deportivas son casi un icono del street style. El maridaje del calzado fueron los gin tonics, en una degustación para chuparse los dedos. Cita en la que Eva Gómez, responsable de la firma anfitriona, estuvo acompañada de Pablo Rodríguez, director del propio Casino, De los creadores de Cityplan (Jesús Rodríguez y Patricia Puello), de emprendedoras como Alicia Llamas, de Mundo Mimiki, o la periodista y escritora Carolina Millán (que tras su poemario erótico La estela de su dominio prepara novela para el mes de abril). Y tampoco faltaron blogueras como Raquel, de A sweet Day, en un evento que contó con la empresaria de comunicación Yolanda Gil (que hasta por pasado deportivo, es muy de zapatilla). Ni un tacón en cien metros de la redonda. Olé...