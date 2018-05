«No nos vamos a rasgar las vestiduras si nos quitan alguna candidatura»

–¿Se sumará el PAR finalmente al acuerdo para modificar el impuesto de Sucesiones alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos?

–Ahí estamos. Nosotros, que llevamos toda la legislatura insistiendo, y que con el propio PSOE ya pactamos en el 2006 una serie de reducciones y bonificaciones, no queremos torpedear ese pacto. Lo que hemos dicho es que vamos a ver el contenido de la ley y que plantearemos algunas cuestiones. Queremos llegar todavía un poco más lejos. Nos gustaría que entrara en vigor este año. Por ejemplo en septiembre o en octubre. Queremos también que incluya el tema de la fiducia aragonesa. Y también un compromiso con vistas al 2020 para llegar al 99%, algo que está en muchas comunidades autónomas.

–Tras el cambio de alianzas parlamentarias que parece estar protagonizando el PSOE... ¿Estarían dispuestos a dar su apoyo en leyes como la renta básica tras el abandono de Podemos?

–Nosotros ya hemos expresado nuestra tristeza por el abandono de Podemos de la mesa de negociación. Creo que hay temas clave en los que nos tenemos que poner de acuerdo. El PAR siempre está dispuesto a limar asperezas y a encontrar acuerdos. Hablemos, pues, de renta básica. No nos negamos a abordar ninguna cuestión que sea beneficiosa para muchos aragoneses que la necesitan. Tampoco nos negamos a hablar de la modificación del Ingreso Aragonés de Inserción.

–¿Les han llamado desde el PSOE para tratar de sacar adelante las leyes atascadas?

–Sobre el asunto concreto de la renta básica no hemos hablado. No se ha producido ninguna llamada formal. Pero nosotros nunca nos negaremos a hablar de ninguna cuestión política que pueda beneficiar a los aragoneses. Creo que es de sentido común.

–¿Y cómo está el diálogo con el Gobierno de Aragón? ¿Están hablando sobre alguno de estos asuntos?

–Hemos hablado cuando hemos tenido contactos con el Gobierno de España para que se firmara el fondo de Teruel. O cuando le pedimos al ministro que se firmen los convenios del plan Miner. O cuando hemos insistido en que se cumplan los acuerdos que tenemos con el PP para que se cumplan los acuerdos sobre las infraestructuras, como los ferrocarriles. En esos casos hablo con el Gobierno de Aragón y les informo porque aquí estamos todos para impulsar los proyectos que nos benefician. Mis relaciones no las considero ni malas ni buenas. Creo que son de colaboración y cooperación. También de lealtad institucional.

–Precisamente se habló de ‘lealtad institucional’ para resolver la elección del nuevo Justicia de Aragón, Ángel Dolado. ¿Está satisfecho con el cambio?

–Me parece bien que se preocupe por Teruel en primer lugar. Tienen problemas agudizados y que se ocupe de estos asuntos es positivo. Tenemos que concienciar a la sociedad de que tenemos que hacer un esfuerzo por esa provincia. Es importante que no se desequilibre el territorio aragonés. Sobre el asunto de los asesores quiero ser elegante. Los habrá elegido por su mérito y capacidad. Entiendo que no es por ningún pago político ni por ninguna cosa rara.

–La cercanía de las elecciones pone cada vez más difíciles los consensos políticos...

–En la sociedad civil pasan cosas que no se repiten en la política. Por ejemplo, cuando se plantea una negociación en la planta de Opel, los sindicatos dejan de lado sus intereses particulares, sus ambiciones concretas y sus intereses sindicales a favor de una causa común. Deberíamos tener un compromiso de dejar los intereses políticos a un lado en los asuntos fundamentales. Lo importante es no perder el tiempo. Y eso sucederá si ahora nos ponemos en modo preelectoral y el año que viene en modo electoral.

–Ciudadanos ha puesto sobre la mesa un ambicioso plan de expansión territorial. ¿Temen que les afecte a la hora de elaborar listas municipales?

–Esta semana he viajado con candidatos y alcaldes de varias comarcas. Nosotros vamos a realizar nuestro trabajo. La gente que sienta los colores del PAR hará candidaturas. Pero es evidente que los tiempos cambian y existen personas que pueden sentir esas otras llamadas. Yo no le voy a quitar a nadie ningún candidato. A nadie. De ningún partido. Sin embargo, no voy a rasgarme las vestiduras si alguien me quita una candidatura. Al final, si uno está en el PAR y lleva veinte años siendo del PAR y ahora se va del PAR, pues... Estamos viendo como se cumple el dicho ese de a un panal de rica miel.... En todo caso, espero que no haya agresiones en ese sentido.

–¿Será el candidato a las próximas elecciones autonómicas?

–Yo soy el presidente del partido, pero el partido tiene unos estatutos que prevén que la comisión ejecutiva pueda convocar primarias al candidato a la presidencia. Yo no me niego a eso ni a que la ejecutiva me proponga o no como candidato. Estoy dispuesto a ir donde el partido diga. Y lo digo claramente. No condiciono mi futuro a ser el candidato a la presidencia de Aragón.

–¿En qué punto está el cumplimiento de los pactos que firmaron con el PP estatal para concurrir unidos a las elecciones pasadas?

–Como en todo pacto hemos tenido altibajos, pero se firmó para cuatro años. Algunas cuestiones no nos han gustado, como la actitud que tuvieron con los bienes de Villanueva de Sijena. En fin, hay cosas que se van cumpliendo, pero no a la velocidad que quisiéramos. Se mantienen vivos los proyectos, pero se podría hacer más esfuerzo en el cumplimiento. Los desdoblamientos y las infraestructuras van siempre más lentos de lo que nos gustaría a todos.