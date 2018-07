Oleada de robos en viviendas del Actur, Valdespartera y Arcosur

Como es habitual en estas fechas, las bandas especializadas en el robo de viviendas buscan hacer su particular «agosto» en un momento en el que los propietarios de las mismas están fuera disfrutando de sus vacaciones. Zaragoza ya sufre su primera oleada de sustracciones, especialmente en domicilios situados en los barrios Actur-San Fernando, Valdespartera y Arcosur.

El Grupo de Robos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ya está tras la pista de los autores que por el modus operandi empleado apunta a que es una organización criminal itinerante, es decir, que se trasladan a Zaragoza, dan el golpe y se van a otra ciudad con el botín. Que estos distritos zaragozanos sean los más afectados tampoco es una cuestión irrelevante, ya que los delincuentes siempre analizan las vías de acceso, pero también de fuga en el caso en el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les acechen.

Según fuentes consultadas por este diario, buena parte de las viviendas desvalijadas habían sido previamente señalizadas con una técnica que no es nueva: unas pequeñas pestañas de plástico transparente que se colocan entre el marco y la puerta de acceso. Con ello, los ladrones buscan saber si los propietarios están en el interior o no, ya que la forma de actuar suele ser la de marcar todas las puertas de un edificio y volver al día siguiente. Las que permanecen inalterables son las elegidas para robar.

Es por ello que desde el Cuerpo Nacional de Policía vuelven a pedir a los vecinos que estén atentos al empleo de estos plásticos o al uso de un rudimentario palillo (que se ha empleado en otras ocasiones) y que si los encuentran llamen inmediatamente al 091 de la Policía Nacional. Piden que no los quiten por sí mismos, ya que todas las pruebas recabadas son importantes para identificar a estos ladrones.

También solicitan que intenten que alguna persona recoja la correspondencia del buzón y que el felpudo o alfombrilla no aparezca enrollada junto a la puerta, ya que es otro indicativo para los ladrones de que no hay ningún residente en el interior. Relevante es, además, que los propietarios cierren las puertas con llave y no con un portazo, incluso en situaciones como la de ausentarse por un corto espacio de tiempo.

Otro consejo importante es el de evitar dejar ventanas abiertas puesto que por ahí también acceden los amigos de lo ajeno.

De hecho, esta semana se han producido dos detenciones al respecto. La Policía Nacional arrestó a dos jóvenes por escalar fachadas y acceder a viviendas que estaban con las ventanas abiertas, una práctica muy habitual en las noches de verano. En otra de ellas, los ladrones, uno de ellos menor de edad, escalaron hasta un balcón y rompieron un cristal para entrar. La Policía continúa las investigaciones para determinar la posible implicación de estas dos personas en otros casos.

La semana del puente del 15 de agosto, con medio Aragón en fiestas, es una fecha seleccionada por estas bandas especializadas.