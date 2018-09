Olona defiende el ICA y pide deshacer los "equívocos" creados en su contra

mucha solidaridad la que tenemos que soportar , y por que no un solo impuesto, tasa,pago,de costes de depuracion y no tantos nombres de diferentes entidades que alfinal pagamos los mismos y sino que me digan lo de la solidaridad de quien con quienes . Y para cuando se van aponer en algunos pueblos contadores de gastoooo acaso es imposible en el siglo XXI acometer semejante cosa , Y no estoy de acuerdo en poner gasto fijo mas el coste por consumo eso es una trampa que pagamos los que intentamos gastar lo minimo . no tengan tanto morrro.