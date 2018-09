Olona quiere aumentar el presupuesto para Ordesa porque hay carencias graves

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha reconocido hoy que el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido presenta “carencias graves” por los pocos recursos con los que cuenta y ha asegurado que su voluntad es aumentar el presupuesto destinado a este espacio protegido en las cuentas del 2019.

Por ello, ante estas “insuficiencias manifiestas”, Olona ha descartado, por ahora, una ampliación del parque nacional. “Antes de ampliarlo, empecemos a hacer frente a esas carencias, con presupuesto, sí, pero de dónde lo sacamos”, se ha preguntado.

Olona ha comparecido hoy en la Comisión de Desarrollo Rural de las Cortes de Aragón, a petición de Podemos, para informar sobre las acciones realizadas con motivo de la celebración del Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Los grupos de la oposición han coincidido en destacar que la celebración del centenario ha sido una ocasión perdida para acometer mejoras en el parque, más allá de la labor de promoción y divulgación que se ha realizado desde el Gobierno de Aragón.

Ante estas críticas, Olona ha defendido que el objetivo principal de la celebración de este evento ha sido en todo momento la promoción de este espacio natural, algo que, a su juicio, se ha conseguido con buenos resultados, sumando a empresas colaboradoras que han aportado cerca de tres millones de euros.

Y no ha tenido reparo en reconocer, según sus propias palabras, que no ha habido un aumento del presupuesto con motivo de la efeméride. “El presupuesto es el mismo que hubo en la legislatura pasada, no puedo presumir de haberlo ampliado, aunque adelanto que mi propósito es hacerlo en el próximo”, ha subrayado.

Para Olona está “insuficiencia” en los recursos económicos se remonta a años atrás, como demuestra el dato de que la dotación del Gobierno de España para todos los parques nacionales del país alcance solo los tres millones de euros.

“No estoy haciendo una crítica a ningún gobierno, esto es lo que hay”, ha resaltado.

Esta falta de inversión se traduce en “carencias” que, a juicio de Olona, deberían subsanarse antes de plantear una ampliación del parque, una actuación que para el consejero debería conllevar siempre una inversión que garantice el desarrollo económico y social del entorno.

No obstante, ha anunciado que la junta rectora del Parque ha asignado un presupuesto de 450.000 euros para ejecutar obras en el parque y su entorno, una cantidad que espera aumentar hasta llegar a los 600.000 euros.

Este presupuesto se destinará a trabajos de mejora y restauración en el túnel de Añisclo; el centro de interpretación de Escalona; el aparcamiento de Pineta; el suministro de luz a Revilla; el refugio de Góriz o a la carretera A-135, entre otras.

Por último, Olona ha calificado de magnífico el impacto del centenario en la opinión pública; ha instado a mejorar la gobernanza de estos espacios, al entender que el sistema de gestión actual está “desfasado”, y ha defendido la ganadería extensiva como “imprescindible” para la conservación del mismo.

Por su parte, el grupo parlamentario de Podemos, que ha solicitado la comparecencia, ha defendido una ampliación de este espacio natural y ha reprochado al consejero que cierre este debate, ya que “todos los índices socioeconómicos aseguran que la declaración del parque nacional ha sido beneficiosa para la zona”, ha indicado el diputado Nacho Escartín.

“El centenario una ocasión perdida para proteger nuestro territorio. Se la pongo en bandeja para que anuncie inversiones y hechos”, ha precisado.

Desde el Partido Popular (PP), el diputado Ramón Celma ha calificado de “ratería” la cantidad de 450.000 euros para ejecutar unas obras que, según ha indicado, deberían haberse terminado antes del centenario del parque, al tiempo que ha instado al Ejecutivo a reclamar más presupuesto al Gobierno central.

En la misma línea, la diputada Lucía Guillén, del PAR ha manifestado que el centenario va a pasar “sin pena ni gloria” dado el bajo nivel inversor, mientras que Jesús Sansó (Ciudadanos) ha indicado que la celebración del centenario que tuvo lugar el pasado 16 de agosto quedó “deslucida” y fue un “pelín desilusionante”.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Patricia Luquin (IU) ha insistido en que se ha dejado pasar una oportunidad fundamental para, no solo dar a conocer el parque nacional, sino para ejecutar inversiones que hagan del parque un motor de desarrollo para la zona.