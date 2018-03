Olona recuerda la figura de José Luis Iranzo como un rebelde sensato

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha querido participar en el homenaje a José Luis Iranzo con unas emotivas palabras sobre el ganadero, al que le gusta recordar como “un rebelde sensato, un hombre ejemplar que hizo importantes aportaciones al sindicalismo agrario”.

“José Luis se desenvolvía en las reuniones de más alto nivel con la misma soltura, eficacia y naturalidad que lo hacía en el monte con las ovejas. Fue la voz de miles de profesionales agrarios y creía que los problemas del campo todavía tienen solución, sobre todo de quienes vinculan su proyecto de vida al medio rural”, ha expresado el consejero.

“El discrepaba sobre muchos de mis puntos de vista y sobre la PAC hizo pública su opinión en un artículo en la revista agraria de UAGA en diciembre de 2017. Fue un honor que lo hiciera, de hecho sigue siendo el único que de manera formal, abierta, pública y razonada, se ha pronunciado. No me dio tiempo a darle las gracias por su artículo, sobre todo por el respeto que me merece su opinión. Tampoco tuve la oportunidad de preguntarle porque tituló el artículo “La propuesta de Don Joaquín Olona” porque nunca nos tratábamos de usted. Nos lo han arrebatado porque era muy valioso, pero nos queda su memoria y ejemplo”, ha concluido Olona.

Desde COAG y UAGA han querido rendirle un emotivo homenaje con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, donde se ha desarrollado el acto. Una jornada que ha contado con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos y que ha abierto el secretario general de COAG, Miguel Blanco. Además, ha intervenido el secretario general de UAGA-COAG Aragón, José Manuel Penella y el coordinador estatal de Juventudes Agrarias de COAG, Marcos Garcés. Han cerrado el acto la ministra Isabel García Tejerina y la viuda de Iranzo, Eva Febrero.

El ganadero y pastor fue asesinado, junto a dos guardias civiles, el pasado 14 de diciembre en el triple asesinato de Andorra (Teruel). Era responsable de los sectores ganaderos de UAGA-COAG Aragón y formó parte durante seis años de la Comisión Ejecutiva Nacional de COAG como responsable de los sectores ganadero, olivar y frutos secos. Además, fue el coordinador estatal del área de juventudes agrarias de COAG.

Con la finalidad de explorar y poner en valor la figura del pastor de hoy en día que representaba Iranzo, la jornada ha continuado con el debate “El pastor del siglo XXI: ganadería extensiva, sostenibilidad y desarrollo rural”, en el que han intervenido la directora general de Desarrollo Rural del MAPAMA, Esperanza Orellana; el presidente de INTEROVIC, Francisco Marcén; la doctora veterinaria y especialista en ganadería extensiva y transhumancia, Marian Ramo y el ganadero y responsable del sector ovino en UAGA-COAG Aragón, José Luis Lasheras.