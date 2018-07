ONCE alcanza los 1.100 empleados de Aragón con aumento de ventas

El grupo social ONCE cuenta ya con 1.100 empleados en Aragón, donde las ventas siguen creciendo. Así quedó patente ayer en la presentación de los datos de la actividad económica y social de la entiddad en el año 2017. Las cifras son muy positivas en lo que respecta a puestos de trabajo y volumen de ventas, por lo que las tres entidades que forman el grupo (ONCE, Fundación ONCE e Ilunon) se mostraron satisfechas. A la conclusión del 2017, el grupo contaba con un total de 70.625 empleados en todo el país. De las cifras totales, un 58% son personas con discapacidad y un 43% mujeres, algo en lo que «hay que trabajar específicamente, ya que la brecha entre hombres y mujeres sigue existiendo», reconocieron desde el colectivo.

En cuanto a las ventas, el grupo cerró el pasado año con un incremento del 3,5%, gracias a los 19.500 vendedores de productos ONCE que hay repartidos por toda la geografía española. Esto se ha traducido en unos ingresos que rozan los 2.000 millones de euros, cifra que esperan superar en el ejercicio siguiente. Ignacio Escanero, delegado territorial de la ONCE en Aragón, reflexionó acerca de la dureza de estos últimos años, ya que antes de la crisis económica ya manejaba unas cifras similares, aunque se mostró orgulloso ya que «en estos años, el grupo social ONCE no llevó a cabo ningún ERE» y siguió apostando fuerte por el empleo y la inclusión. Sin embargo, la mejor noticia para la comunidad es el incremento que experimentaron las ventas el pasado año. De momento es leve, un 0,16%, aunque se espera que vaya a más.

De cada euro ingresado por la venta de un cupón, la ONCE destina un 52% a premios, «a crear ilusión en las personas», según Escanero, casi un 36% a salarios y gastos de gestión de la entidad y el porcentaje restante se destina a inversión social, directamente para personas ciegas o con cualquier otro tipo de discapacidad. Y es que, además de la puramente económica, la acción social es el otro eje principal sobre el que gira la corporación, que dedica esfuerzos a satisfacer las necesidades de más de 72.000 personas ciegas en España, 3.000 de las cuales han llegado este año a la organización tras perder la visión por accidentes o enfermedades.