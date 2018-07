ONCE impulsó 337 empleos y superó los 1.100 trabajadores en Aragón en 2017

NCE, en su defensa por la inclusión laboral de las personas con discapacidad, mantiene en la bolsa de empleo de la Fundación a más de 8.329 aragoneses y cerró el año 2017 superando los 1.100 puestos de trabajo e impulsado 337 empleos en la Comunidad, donde las ventas de los diferentes productos de juego aumentaron un 0,16 por ciento respecto al año anterior.

Estos han sido algunos de los resultados que el delegado territorial de ONCE en Aragón, Ignacio Escanero, ha destacado hoy en rueda de prensa sobre el Informe de Valor Compartido 2017 del grupo social ONCE que concluye la actividad socioeconómica de la ONCE, Fundación ONCE y las empresas Ilunion durante el pasado año en España.

En el ámbito nacional, el grupo social ONCE mantuvo en 2017 más de 70.600 nóminas, lo que lo sitúa como el cuarto empleador estatal con más de mil empleos en todas las Comunidades Autónomas excepto en dos, según el delegado territorial.

En este punto, Escanero ha aludido a las administraciones públicas y a las empresas privadas para que depositen su confianza en las personas con discapacidad, porque se trata de un colectivo que "sufre un tasa de desempleo superior a la media nacional, sobre todo, entre los jóvenes y las mujeres".

De los más de 70.000 puestos de trabajo, un 58 por ciento estuvieron ocupados por personas con discapacidad y un 43,5 por ciento por mujeres, un reflejo de la apuesta de ONCE por "promover la formación y el empleo, así como la accesibilidad universal, a las personas con discapacidad con el objetivo de que puedan desenvolverse con normalidad en cualquier ámbito", ha recalcado la responsable regional de Aragón, La Rioja y Navarra, Lorena Basols.

En este sentido, Basols ha destacado la alta tasa de desempleo a la que se enfrentan los jóvenes con discapacidad, que se sitúa en un 60,6 por ciento, para explicar algunos de los programas específicos que se desarrollan desde la Fundación con el fin de promover su inserción laboral y empleabilidad, como la campaña "Esta oportunidad no pasa todos los días", que acercará a 5.000 jóvenes con discapacidad al empleo.

Por otro lado, la presidenta del Consejo Territorial, Ruth Quintana, ha subrayado el dato nacional del empleo de 3.287 personas con discapacidad intelectual, de 3.329 con enfermedad mental y de 3.284 de personas sordas, lo que demuestra que "es posible la generación de empleo para todos y de que rentabilidad social y económica son compatibles".

Respecto a los productos de juego, el grupo social ONCE incrementó en 2017 un 3,9 por ciento sus ventas a nivel nacional, hasta los 1.992 millones euros y, según ha adelantado Escanero, esperan que el año 2018 cierre con unos ingresos superiores a los 2.000 millones, una cifra que no recaudaban desde el 2000.

En total, el grupo social ONCE cuenta con más de 19.500 agentes vendedores en todo el país, de los cuales 351 se encuentran en Aragón. Asimismo, en 2017, 22 de los 990 contratos indefinidos que se realizaron a personas con discapacidad fueron en la Comunidad.

De cada euro ingresado por un cupón vendido, el 52 por ciento se destina a premios, el 35,9 por ciento a salarios y gastos de gestión del juego y el restante 10,7 por ciento directamente a inversión social específica destinada a personas ciegas o con otra discapacidad, ha indicado Escanero.

Asimismo, como novedad, Escanero ha adelantado que se van instalar nuevos quioscos de la ONCE "más modernos y ergonómicos" en las tres capitales de provincia aragonesas y que los agentes que venden en la calle llevan a partir de hoy unos chalecos identificativos de la ONCE para evitar el fraude.