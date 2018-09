La ONCE premia a EL PERIÓDICO por la página de lectura fácil

La ONCE volvió a reconocer la solidaridad de la sociedad aragonesa a través de sus reconocidos premios. En esta edición la página Te lo contamos fácil que publica semanalmente EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ha sido puesta en valor con un galardón que, según la organización, «ensalza la labor de quienes trabajan a favor de la sensibilización, la integración, la accesibilidad, la inserción laboral y la inclusión de las personas con discapacidad, impulsando una sociedad cada vez más normalizada, situando a todos los ciudadanos, sin exclusión, como centro de atención».

Junto a este diario, reconocido en la categoría de medios de comunicación, la ONCE entregó otros cuatro premios al Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), a la Fundación Virgen del Pueyo, al franciscano de la Cruz Blanca, Juan Ignacio Vela Caudevilla y a la Fundación Integralia DKV.

El director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Nicolás Esapada, quiso resaltar la apuesta del diario por «hacer territorio con todos y para todos». «Esta página dominical que realiza el periodista Mario Gracia con textos validados por personas con discapacidad intelecual de Plena Inclusión de Aragón pretende colaborar en dicha integración territorial con la que también se hace territorio», aseveró.

Espada también quiso señalar que los trabajadores del periódico tienen siempre una premisa clara: «el derecho a la información sin exclusiones». «Nuestras publicaciones en papel o en digital quieren acercarse a todo tipo de aragoneses porque todos somos iguales y ahí, y con esa tarea, es donde cada día los lectores nos van a seguir encontrando».

GALA / La gala contó con la participación de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales Gobierno de Aragón, María Victoria Broto; la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, del Justicia de Aragón, Ángel Dolado; del director general de la ONCE, Ángel Sánchez, y de la presidenta del Consejo Territorial ONCE Aragón, Ruth Quintana. A la gala ha asistido también el delegado territorial de la ONCE en Aragón, Ignacio Escanero, y representantes de las asociaciones de la discapacidad y del Tercer Sector.

El jurado de los Premios Solidarios ONCE Aragón 2018 ha estado formado por la presidenta del Consejo Territorial ONCE Aragón (presidenta del Jurado), Ruth Quintana Sañudo; el delegado territorial ONCE Aragón (secretario del Jurado); Ignacio Escanero Martínez; la consejera general de la ONCE, Cristina Arias Serna; el vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector en Aragón, Carlos Sauras; la presidenta de CERMI Aragón, Marta Valencia; la redactora de Onda Cero, Lourdes Funes; la directora general de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón; Teresa Sevillano, y la consejera territorial de ONCE Aragón, Elena Salaverría.