La oposición acude al juzgado para «defenderse» de la demanda de ZeC

ZeC, nunca entendió que no tenía la mayoría para gobernar. El PSOE tampoco entendió que ya no podía manejar el Ayto. a su capricho. Además se niegan a aplicar junto al PP una ley que ellos aprobaron, y luego se quejan de los independentistas catalanes., en esto son parecidos. En el fondo subyace el manejo y control de unas sociedades municipales cuyo origen, por los dos partidos que se han repartido el poder en esta ciudad siempre ha sido sustraer al AYTO. sus competencias, y manejar un buen dinero con escaso o nulo control municipal. Y claro cuando ese control se les escapa ,y ya no pueden manejar esos capitales se revuelven como gato panza arriba.