La oposición en bloque tumba el proyecto de ZeC de salir del plan de ajuste

Todos los grupos de la oposición -PP, PSOE, Ciudadanos y CHA- han conseguido finalmente retirar del orden del día del pleno de hoy dos expedientes de modificaciones de crédito que permitían que el Ayuntamiento de Zaragoza saliera del plan de ajuste al no contar con todos los informes que solicitaron.

El consejero municipal de Economía, Fernando Rivarés, ha asegurado que las condiciones para salir de este plan, que limita la autonomía financiera, son el pago de estos dos créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) relativos al fondo de proveedores y que están todos los informes que son legalmente preceptivos, así como otros que han pedido los grupos.

A pesar de que la oposición ha insistido en la retirada de los expedientes hasta que llegaran todos los informes, Rivarés ha rechazado hacerlo y ha acusado al resto de interesarse más por la "estrategia de sus siglas" que por el interés de Zaragoza, de usar "excusas" para no reconocer la gestión económica del equipo de gobierno y de no ser "valientes" ni "claros".

Del PP "no esperaba nada bueno", pero del PSOE "sí esperaba otras cosas", especialmente porque hasta hace unas semanas todos estaban de acuerdo en salir del plan de ajuste, ha añadido.

El consejero también ha afirmado también que los bancos les piden salir de dicho plan antes de renegociar los préstamos en vigor y que ello evitaría nuevos intereses de demora que "tan caros" salen a la ciudad.

En las intervenciones de los grupos municipales, el portavoz popular, Jorge Azcón, ha sostenido que la razón por la que los bancos no están dispuestos a negociar es porque "no se fían" de Rivarés, del Gobierno, de la "inseguridad jurídica", ni de las mentiras.

A su juicio, el equipo de gobierno ha demostrado no tener "ninguna capacidad de diálogo" para negociar los expedientes, subrayando que el alcalde mintió cuando dio su palabra a los portavoces de que iba a enviar los informes correspondientes.

En este sentido, ha preguntado por qué no mandan las facturas del 413, que en este caso es solo "apretar un botón", y ha lamentado que por "mentiras" e "incapacidad de gestión" hoy no se pueden destinar 17 millones de euros a mejorar los servicios públicos.

"Los de las auditorías, los de la deuda criminal no están dispuestos a que se conozcan las facturas en los cajones y las deudas con los bancos", ha agregado Azcón.

El concejal socialista Javier Trívez ha considerado que éste es el "paradigma" del modo de proceder del Gobierno de ZeC, que lo que quiere es "imponer" sus tesis sin ser conscientes de su minoría.

Asimismo, ha expresado sus "dudas" de que la propuesta del equipo de gobierno sea la más rentable.

Por Ciudadanos, su portavoz, Sara Fernández, ha coincidido en denunciar la "falta de palabra" de Santisteve y Rivarés en la Junta de Portavoces, ya que pidieron cuatro informes "muy claros" y solo uno ha llegado completo.

Ha reiterado que "todos" están dispuestos a salir del plan de ajuste pero cumpliendo con la legalidad, y ha advertido de que no van a "tragar" con la intención de "pagar a los bancos antes que al os proveedores", además de recordar que el consistorio sigue en un plan económico-financiero que también "constriñe".

Carmelo Asensio, de CHA, ha dicho que todos están a favor de salir del plan de ajuste y ha reconocido la gestión de ZeC para llegar a la actual situación, pero que, a día de hoy, la información está "incompleta".

A su juicio, no es una cuestión de "cobardía o valentía", como ha afirmado Rivarés, sino de "sentido común" y "no pasa absolutamente nada" por no aprobar estos expedientes hoy porque hay tiempo "suficiente".

En consecuencia, los grupos de la oposición han pedido la retirada de los expedientes, petición que ha sumado los 22 votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos y CHA.

En respuesta a ello, Rivarés ha recordado que los grupos de izquierda sacaron adelante una moción de CHA para salir del plan de ajuste la legislatura pasada, y que el que fuera entonces consejero municipal de Economía, Fernando Gimeno, envió dos cartas al presidente de Ibercaja Banco para cancelar dos préstamos y poder salir así de dicho plan.