La oposición censura de nuevo la gestión de los presupuestos participativos

Una vez más, la totalidad de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza ha censurado la gestión de los presupuestos participativos por parte de la consejera Elena Giner, a quien han instado a introducir cambios o reconsiderar la viabilidad de las 195 propuestas rechazadas, entre otras cosas.

La sesión plenaria que celebra hoy el Consistorio zaragozano ha debatido y aprobado sendas mociones del PSOE para que el Gobierno de la ciudad reconsidere la viabilidad de las propuestas rechazadas y de CHA para lamentar el mal funcionamiento del proceso y expresar el desacuerdo por que no haya habido tiempo para reformular los proyectos declarados no viables.

ZeC se ha quedado sola en estas votaciones, aunque sí que ha apoyado un punto de la moción del PSOE en el que pide arbitrar cambios en el funcionamiento de los procesos participativos y otro de CHA para que Giner se implique en mayor medida en las valoraciones técnicas.

En las intervenciones de los grupos, la popular Patricia Cavero ha asegurado que la consejera "no atiende a razones" ni a "críticas constructivas" de nadie en lo que es su único proyecto de la legislatura, que se va a quedar en un "conjunto vacío".

"Usted sola los ha matado", ha subrayado, y ha considerado que los próximos presupuestos participativos "seguro" que no los gestiona Giner, porque fueron "malos" los de 2017 y han resultado "peores" los de este año.

"Cómo convertir una buena idea en un desastre", así es como ha comenzado su turno el socialista Roberto Fernández, quien ha denunciado la participación "extremadamente baja", la ejecución "arbitraria" y el procedimiento, que queda al albur de decisiones más políticas que técnicas.

En su opinión, que hayan quedado fuera casi la mitad de las propuestas, más de la mitad en el caso de los proyectos de ciudad y dos tercios en el distrito Centro denota que "democracia la justita" y que el proceso ha sido un "fracaso estrepitoso" cuando no "un fraude de la voluntad de los ciudadanos".

Por tanto, ha exigido a ZeC que rectifique su "mezcla letal de incompetencia y soberbia".

Desde Ciudadanos, Alberto Casañal ha criticado los constantes errores a lo largo del proceso en estas dos ediciones de los presupuestos participativos y se ha dirigido al alcalde, a quien ha reprochado que se "chantajee" a las juntas de distrito y a los vecinos, con lo que ha conseguido "cargarse" este proyecto.

La concejala de CHA Leticia Crespo ha señalado que los presupuestos participativos de 2018 están siendo "tal desastre" que los de 2017 "parecen hasta buenos" y ha incidido especialmente en la "sordera" de Giner al negarse a retrasar la votación en los distritos, que se prolonga hasta el 9 de julio, como se hizo con los proyectos de ciudad y con los barrios rurales.

A su juicio, tuvo una "oportunidad de oro" para no desincentivar la participación y para que los proponentes se pudieran reunir con los técnicos y recuperar algunas de las propuestas declaradas no viables, pero la respuesta fue un "chantaje" a las juntas de distrito con un decreto que recogía la pérdida de los fondos si no se ratificaban los expedientes.

Por todo ello, ha calificado la gestión de ZeC de "despotismo ilustrado": "todo por los vecinos, para los vecinos, pero sin los vecinos".

Elena Giner, por su parte, ha aprovechado para aclarar algunos aspectos, como por ejemplo que solo un 21 por ciento de las propuestas rechazadas fue por cuestiones técnicas, mientras que el resto lo fue porque ya estaban planificadas, se pasaban de presupuesto o no eran competencia del Ayuntamiento.

Ha insistido en que la "frustración" se produce en cualquier proceso de este tipo y ha indicado que la criba ha sido menor que en otras ciudades como A Coruña, donde solo ha pasado una tercera parte de las propuestas, o Madrid, un 43 por ciento.

Asimismo, ha explicado que estudiaron la solicitud de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ), que pedía el retraso de la votación hasta septiembre, y decidieron no hacerlo porque si lo hacían sería "imposible" garantizar la ejecución este año, que es su prioridad.

Por último, ha manifestado que el resto de grupo podrán defender los presupuestos participativos, pero el hecho es que ningún gobierno los instauró antes de ZeC y ha dudado de que alguno de ellos se los crea.