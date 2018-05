La oposición lleva a ZeC al Justicia por "no respetar las reglas del juego"

Los cuatro portavoces de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza (PP, PSOE, Ciudadanos y CHA) han elevado una queja conjunta al Justicia de Aragón para que exija al alcalde de ZeC, Pedro Santisteve, que cumpla el reglamento municipal y "respete las reglas de juego".

La razón es que este lunes los cuatro representantes municipales pidieron una Junta de Portavoces para reclamar al alcalde información sobre el recurso de "auxilio" a los tribunales en contra del acuerdo plenario de la oposición que aprobó la indisponibilidad de créditos en las sociedades municipales y patronatos.

Una Junta de Portavoces que Santisteve no ha convocado, después de que pasaran las 48 horas preceptivas para su celebración y las 24 horas para su convocatoria que recoge el Reglamento Orgánico Municipal, han explicado los miembros de la oposición en declaraciones a los medios de comunicación.

"Ante ese silencio hemos decidido elevar una queja al Justicia de Aragón para que exija al alcalde que se cumpla el propio reglamento municipal", ha anunciado la portavoz de Cs, Sara Fernández.

Para el portavoz del PP en el consistorio, Jorge Azcón, no se han respetado "las reglas de juego democrático", algo que para él evidencia "otra vez más en el desastre en el que se está convirtiendo el Ayuntamiento de Zaragoza".

Santisteve se niega a convocar la Junta de Portavoces que le habíamos solicitado todos los grupos municipales. Sigue actuando en 'modo autoritario' y pisoteando los derechos democráticos de los concejales. Hemos llevado este nuevo atropello al @el_justicia de Aragón. pic.twitter.com/oyAQrwKiD1 — Jorge Azcon (@Jorge_Azcon) 9 de mayo de 2018

"¿Quién va a confiar en el alcalde Santisteve y quién puede confiar en el Ayuntamiento de Zaragoza cuando las reglas básicas no se respetan?", se ha preguntado el concejal.

Mientras, el portavoz socialista, Carlos Pérez Anadón, ha lamentado que el alcalde y su equipo de Gobierno "se alejen todavía más de la cultura democrática y de la normativa" que obliga a convocar esa Junta de Portavoces.

Para el concejal, no poder acceder al derecho a la información es "algo que no había sucedido nunca, que no tiene parangón en el Ayuntamiento de Zaragoza y que dice mucho de la calidad democrática del alcalde".

"Vemos cómo al Gobierno de Zaragoza en Común se la trae al pairo el reglamento y las obligaciones que tiene. Vemos como una vez más le importa muy poco convocar una Junta de Portavoces", ha agregado por su parte el portavoz de Chunta Aragonesista, Carmelo Asensio.

Pero el portavoz de Zaragoza en Común, Pablo Muñoz, ha explicado que Santisteve no ha convocado la Junta de Portavoces puesto que se tiene que plantear para asuntos que tengan que ver con el equipo de Gobierno.

Y no para actuaciones que lleva a cabo un grupo municipal, ya que ha sido el propio Muñoz como portavoz de ZeC quien presentó el recurso contencioso-administrativo.

"No da lugar a convocarla pero se les va a facilitar la información sobre el a todos los grupos", ha anunciado.

Asimismo, ha informado de que el secretario del juzgado ha entendido que los 22 concejales de la oposición que votaron a favor de la medida de bloqueo no son solo parte interesada sino co-demandados por lo que "podría ser una actuación que fuera directamente para los concejales".

Una decisión que desde ZeC no ven "correcta" y que van a recurrir, pues no presentaron el recurso "con esa intención", ha aclarado, ya que "extiende la responsabilidad no a una cuestión política, sino también a los propios concejales