La oposición pide más datos de la ayuda de 800.000  al Zaragoza

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza asistirán expectantes a que avancen las negociaciones del presupuesto de la capital para el 2018 y el devenir la enmienda presentada por el PSOE que plantea conceder una «ayuda» de 800.000 euros al Real zaragoza en forma de una subvención nominal. No tanto por la iniciativa en sí, que todos recuerdan y siguen respaldando la propuesta de resolución que los socialistas llevaron al pasado debate sobre el estado de la ciudad, y que se aprobó por unanimidad, sino por cómo se quiere gestionar. Desde Cultura, con dinero detraído de Turismo, y no desde el área de Deportes. O por una cantidad que algunos de ellos reconocían haber conocido por la información publicada ayer por EL PERIÓDICO.

Esta era la opinión de los otros tres partidos de la corporación. El PP y Ciudadanos (C’s), la derecha municipal, que no está contando para el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) en la actual negociación presupuestaria, pero también Chunta, que sí que está y aboga por la «cautela». Y por esperar al día 8 de enero, fecha en la que las cuentas pasan por votación en la Comisión Extraordinaria de Economía, para recibir el visto bueno previo al pleno.

APOYO

En este sentido, PP y C’s actúan como espectadores de lo que en esa mesa a tres se discute. Y tienen una visión muy clara de qué debería significar esta enmienda. En este caso, el portavoz conservador Jorge Azcón recordó que su partido ya advirtió «que todos los clubs recibían subvenciones y ayudas menos este» y afirmó con rotundidad que estará «en un proyecto de apoyo al mismo». Pero que tienen «que ver y estudiar todas las enmiendas para decidir el sentido del voto».

El concejal del PP abogó por «valorarlas todas en su conjunto y ser prudentes». «Aunque es verdad que con la información publicada por EL PERIÓDICO nos llama la atención que se esté hablando de ayudar al Real Zaragoza desde Turismo y no desde Deportes. Creemos que eso tiene que ver más con los líos internos que tiene ZeC, que con las necesidades que pueda tener el club». En este sentido, el edil conservador considera que «el sector del Partido Comunista encabezado por el señor Alberto Cubero, y en el que está el señor Pablo Híjar (responsable de Deportes en el consistorio) tienen más problemas». «A ver cómo lo acaban resolviendo. Vamos a esperar», añadió. Sobre la cuantía prefiere no opinar: «Vamos a ser prudentes».

Desde C’s, su portavoz, Sara Fernández, centra sus dudas en el fin último de esta subvención nominal. «Aprobamos una propuesta de resolución que hablaba de unas ayudas a los equipos de base. Hay que asegurarse que llegue a ese destino concreto. No veo una subvención que vaya destinada a la promoción turística de la ciudad», explicó, al tiempo que les advirtió, a ZeC y al PSOE, «que no intenten colocar por detrás otro tipo de beneficios para la sociedad anónima».

«El primer equipo de fútbol desde luego que debe tener algún tipo de relación con el ayuntamiento de la ciudad y entendemos que esta puede ser la mejor forma de hacerlo. Pero no debería convertirse en una manera de financiarle. La fórmula que salió aprobada por unanimidad debería ser respetada», concluyó.

En la mesa de negociación, el portavoz nacionalista Carmelo Asensio dio por supuesto que ese es el objetivo, ayudar a las categorías inferiores del Real Zaragoza y no cree que afecte al presupuesto, aunque avisó a sus interlocutores de que hay que «ver el cuadro final y cómo están todas las enmiendas porque a lo mejor no encajan todas». «No me parece mal que se tenga que buscar una línea de subvención, sobre todo si está destinada, y justificada, al deporte base, pero vamos a ver si será por esos 800.000 euros o por otro importe», apuntó.

Asensio recordó que el club «no está en ninguna convocatoria de subvenciones ni, como equipo de élite, está recibiendo ninguna financiación como otros». Y añadió que «sobre la cuantía ya veremos porque tiene que haber un criterio de proporcionalidad con ayudas similares, porque esa cifra es muy importante», concluyó.