La oposición pide más informes y tiempo para estudiar la salida del plan ajuste

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza han pedido hoy al equipo de gobierno de ZeC más informes y tiempo para analizar la salida del plan de ajuste al que propone destinar parte de los 17 millones de euros del superávit de 2016 que, no obstante, se lleva mañana a Comisión de Economía.

Así lo han evidenciado en la Junta de Portavoces celebrada hoy, tras la que el consejero municipal de Economía, Fernando Rivarés, ha señalado que el destino de este remanente se lleva mañana a Comisión como anexo y supone que no saldrá por la urgencia, por lo que se llevará a otra reunión de la Comisión o directamente al pleno del día 20.

En cualquier caso, Rivarés ha insistido en que de lo que se trata es de si salir o no del plan de ajuste, una "losa pesadísima" hasta 2022 para el Ayuntamiento de Zaragoza y que supone "eliminar la intervención exterior" que si no se logra por unanimidad confía en sacar adelante por mayoría la semana que viene.

Porque la otra losa del Ayuntamiento de Zaragoza, junto al citado plan de ajuste, es "el no permanente de las derechas" a impedir que la buena gestión del gobierno permita salir de este plan, ha destacado, al tiempo que ha negado que cancelar los dos créditos ICO que propone ZeC y que son la única fórmula para salir, sea más caro para las arcas municipales, como han denunciado desde PP y C's.

"Si sales del ICO sales del plan de ajuste y plantear otra cosa es mentir", ha aseverado, al tiempo que ha dicho que cancelar otros créditos con intereses del 4,9 % frente al 1,3 de los primeros, no permiten salir del plan de ajuste, aparte de que tienen penalización y de que de algunos no se puede salir.

Sobre la petición de más información del resto de grupos, ha indicado que se la dará aunque ha resaltado que tiene los informes favorables de la asesoría jurídica y de la intervención "y el no de la derecha", ha concluido.

En concreto, el portavoz municipal del PP, Jorge Azcón, ha destacado en rueda de prensa tras la junta de portavoces que su grupo ha pedido cuatro informes que no están en el expediente: para analizar las consecuencias de amortizar unos u otros préstamos, analizar las facturas pendientes y los plazos, las consecuencias de que el Ayuntamiento salga del plan de ajuste y un informe sobre las sentencias judiciales pendientes.

Según Azcón, amortizar los dos créditos ICO que plantea ZeC en vez de otros préstamos supondría dejar de ahorrar "400.000 euros en intereses"- una cantidad que C's cifra en 250.000-, por lo que ha concluido que el equipo de gobierno ha intentado primar el interés político y "hacerse la foto" por encima de los intereses de los zaragozanos, al tiempo que ha incidido en la necesidad de tomar la decisión que más beneficie al Ayuntamiento.

Por ello ha considerado que mañana el informe no se votará y se aplazará hasta que los grupos tengan la información demandada, ya que aún quedan días hasta el Pleno del 20 de febrero y puede pasar antes por comisión extraordinaria.

Desde CHA, Carmelo Asensio ha insistido en que hay que "hacer lo posible para destinar este remanente a pagar los dos créditos ICO que permiten salir del plan de ajuste", una oportunidad "muy buena" sobre la que, no obstante, también ha reclamado más información y valorar "todos los escenarios".

Por ello ha pedido "flexibilidad" al equipo de gobierno porque es "mejor esperar que abocar mañana a una votación incierta con información insuficiente", al tiempo que ha expresado que es posible que sea "más ventajoso" anular los créditos ICO, a menos interés, que otros créditos porque Zaragoza "gana en imagen y en operatividad" y además estas dos líneas de préstamo tienen coste cero de cancelación.

También el grupo socialista ha reclamado más información para apoyar esta salida del plan de ajuste, según ha explicado Javier Trívez, quien ha señalado que faltan informes "sustanciales" y que en esta ocasión el tiempo "juega a favor" porque el Pleno se celebrará el día 20.

"Salir del plan de ajuste tiene una imagen positiva", ha reconocido, si bien ha agregado que hay que conocer "las implicaciones".

Antes de la reunión de la junta de portavoces, Sara Fernández, de C's, ha indicado en rueda de prensa que su grupo no apoya la urgencia ni la salida del plan de ajuste propuesto por ZeC dado que "no cambia nada", ya que hasta final de año no se puede salir del Plan Económico Financiero.