Los parques centran una de cada cuatro quejas

Los ciudadanos tienen claro lo que les preocupa en Zaragoza: el estado de los parques y jardines, de las calles y la limpieza. Estas son las tres categorías que más quejas registran en la web del Ayuntamiento de Zaragoza, ya que representan el 56% de las 19.915 denuncias registradas actualmente y entre las que destacan las zonas verdes.

Los datos del portal municipal de Quejas y Sugerencias de este año varían poco respecto a los anteriores, siendo estos tres mismos temas los que más reclamaciones han acumulado durante la legislatura de Zaragoza en Común (ZeC), a mucha distancia del resto. Se trata de problemas actuales que se arrastran desde los años de la crisis, cuando se redujo la inversión en la ciudad. El 2017 cerró con 27.817 quejas, de las que el 87% obtuvieron respuesta. En lo que va de año se han cerrado un 75%.

El portal lleva activo desde 1997 y sirve para hacer una radiografía sobre los temas que más preocupan a la ciudadanía y sus necesidades. Que una de cada cuatro quejas (5.172, un 26%) esté relacionada con el estado de los parques y las zonas verdes no llama la atención si se tiene en cuenta el goteo de árboles caídos en las últimas tormentas. Las rachas de más de 100 km/h han provocado que se desplome un gran número, pero el mal estado en el que se encuentra el arbolado en general, como han admitido en más de una ocasión desde el Gobierno municipal, contribuye a que el número esté siendo mayor.

Las tormentas de verano han derribado, movido o partido más de 700 ejemplares de los 130.000 que hay en la ciudad y de los que alrededor de 16.000 se encuentran en situación grave o muy grave, por lo que tendrían que ser apeados, según han recomendado los técnicos.

Sin embargo, no han sido los únicos episodios de caídas del arbolado a lo largo de los últimos meses. Zaragoza necesita una poda urgente, lo dicen las entidades vecinales, los grupos políticos y el propio Gobierno, pero el contrato de mantenimiento está pendiente de salir a licitación y que lo sigue prestando FCC en reconocimiento de obligación, por lo que no realiza podas que no sean urgentes y por seguridad– y, además, los nuevos pliegos no contemplan este plan de actuación.

CALLES Y ASFALTO

Aunque ZeC venía a cambiar el modus operandi para trabajar en el urbanismo de las cosas sencillas, la conservación de las infraestructuras como las calles y las aceras han sido motivo de denuncia de 2.606 personas, un 13%, mismo porcentaje que en el 2017 y a falta de cuatro meses para que finalice el curso.

Este porcentaje puede entenderse si se pasea por la ciudad. Las asociaciones de vecinos no se cansan de denunciar el alto número de baldosas levantadas en las aceras, ni de los agujeros que hay por las calzadas. Pese a la necesidad de una actuación completa, la operación asfalto de este año –que comenzará el lunes– solo llegará a 17 calles y se invertirán 345.725 euros.

La limpieza es otro de los grandes debates y representa el 17% del total de las denuncias, por ahora un punto menos que en el anterior ejercicio. Hay calles en el centro de Zaragoza que acumulan bolsas de basura, colchones, como sucede, por ejemplo, en la céntrica calle del barrio de San Pablo, Miguel de Ara, donde sus vecinos han creado una cuenta de Twitter para publicar diariamente imágenes del estado la zona.

El transporte público, las bicicletas, el alumbrado público y la señalización son otras de las preocupaciones que más quejas y denuncias representan en la web municipal.