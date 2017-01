Patrimonio permite quitar a la DGA el escudo franquista de Canfranc

El lienzo norte del vestíbulo de la imponente estación de Canfranc no lucirá el escudo franquista que se colocó en los años 40. La comisión provincial de Patrimonio de Huesca ha atendido el recurso de la propietaria del edificio, Suelo y Vivienda de Aragón, y autoriza la eliminación de este emblema de la dictadura.

En su autorización, la comisión indica que «visto el grado y alcance de la intervención parcialmente ya realizada y en parte pendiente en el vestíbulo, dado el escaso valor artístico de la pieza, dado que su retirada favorece una mejor interpretación histórica del conjunto de la estancia y que no se altera en nada su carácter, se propone particularmente en este caso, autorizar la retirada del escudo en cuestión en cumplimiento estricto de la Ley 52/2007 (Ley de la Memoria Histórica)».

Falta de documentación

Sin embargo, no acepta la petición de Suelo y Vivienda de sustituir este escudo por una copia del original y que era el legalmente establecido cuando se inauguró la estación, el de Alfonso XII. Al no existir ese escudo, la DGA presentó diversa documentación, pero no ha sido suficiente para que haya sido atendida por la comisión de Patrimonio, que no autoriza «la reposición de momento del otro escudo propuesto, hasta que se encuentre y aporte mayor documentación o justificación formal al respecto».

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, mostró ayer su «satisfacción por una decisión que hace cumplir la ley», y avaló los criterios ya expuestos de que ese escudo impuesto por Franco no cumplía ningún valor artístico, ni formaba parte de una estructura necesaria de mantener para la seguridad de la obra ni otro criterio que hubiera hecho imprescindible su mantenimiento.

Para Soro, «tan importante como el cumplimiento de la ley es que el planteamiento que queremos con el proyecto del Canfranc es totalmente antagónico a los valores que representa el escudo franquista. En poco tiempo, la explanada de los Arañones y la estación internacional será espacio de convivencia, libertad, pluralismo y paz, valores que son incompatibles con los del escudo de Franco».

Soro también consideró que, si en el lienzo norte de la estación se mantiene el escudo de la República francesa original, sería coherente que se repusiera el de Alfonso XIII en la pared sur. Aun así, consideró «que el paso más importante es el de eliminar el escudo de Franco. Luego ya veremos cómo se adorna esa pared en la cuarta fase de los trabajos en la estación», indicó. Con toda probabilidad, la DGA elaborará un escudo de escayola similar al que se instaló originariamente siguiendo las fotografías y la documentación de un escudo homólogo del que sí se tienen referencias gráficas y que estaba instalado en la frontal de la boca del túnel en su vertiente aragonesa. Pero, eso sí, la decisión más importante, a juicio de la DGA, es la que se ha tomado.