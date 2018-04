Pedro Sánchez asegura que el PSOE "no tiene nada que ver" con el caso Cifuentes

El secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha asegurado que su partido “no tiene nada que ver” en el caso con el caso Cifuentes. En una entrevista a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN que mañana será publicada íntegramente en su edición impresa, Sánchez contesta así después de que un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, militante del PSOE, haya desvelado que es la persona que filtró la supuesta irregularidad académica.

Sánchez ha reconocido que hasta que no ha trascendido la noticia sobre la filtración, publicada por El Mundo, era desconocedor del origen de la misma. “Aquí lo importante es saber si los datos que se aporta, no tanto un militante del PSOE sino un profesor de la Rey Juan Carlos son ciertos o no son ciertos. Por las reacciones de llevarlo a la Fiscalía, el rectorado, los desmentidos del director del máster y de las propias profesoras es que hay algo ahí”, ha apuntado.

El líder de los socialistas ha insistido en la necesidad de que Cifuentes presente su dimisión o de que Ciudadanos se ponga del lado del PSOE e impulse la moción de censura propuesta por el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y exministro de Educación, Ángel Gabilondo. “Puede restituir el honor dañado de ambas instituciones (Comunidad de Madrid y universidad) y a partir del año que viene los ciudadanos decidirán en unas elecciones.

Esta mañana, en declaraciones a la prensa en la Convención Nacional del PP en Sevilla, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y secretario general del PP madrileño, Ángel Garrido, ha dicho que pedirán explicaciones al PSOE por la “trama delictiva que ha urdido dicho militante y que se reservan la posibilidad de tomar más medidas ante esta trama”.



También en Twitter, el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, ha dicho que el PSOE madrileño debe dar “muchas explicaciones” sobre si conoció la comisión de un presunto delito en la Universidad Rey Juan Carlos y la ocultó a la Fiscalía. Ossorio ha afirmado que la moción de censura del PSOE “no solo nació muerta” sino que “puede estar manchada por una oscura trama”.