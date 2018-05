Pendientes de San Jerónimo

Hoy y mañana hay pleno en las Cortes. Se votarán leyes y habrá comparecencias importantes, pero el foco de los medios y los propios diputados estará más pendiente de lo que ocurra en otra cámara, la del Congreso de los Diputados, que en la Aljafería. Ayer, día de víspera, en los corrillos de los grupos se hacía palpalbe los nervios por la espera, la incertidumbre y las quinielas.

«Nunca teníamos que haber llegado a esto, nosotros hemos actuado tarde y quizá Rajoy debería haber dado algún paso más contundente», destacaba ayer un dirigente popular que, a su vez, también cuestionaba «el oportunismo de Pedro Sánchez, al que le ciega gobernar por gobernar». El desánimo cundía ayer entre los populares, que se temían que finalmente el PNV apoye la moción. Cautela en filas socialistas, que después del resquemor inicial por considerar que la dirección podía haber actuado de otra forma, se ha volcado en el apoyo a la moción y a la iniciativa que adopte Pedro Sánchez y entusiasmo en filas podemistas.

Que la tensión informativa política está en Madrid era tan patente que en la firma protocolaria entre el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, también se escurrió la pregunta sobre la moción. La presidenta del Parlamento aragonés indicó que, desde el punto de vista legal e institucional, la moción de censura es adecuada a derecho y, aunque recordó que es decisión de cada partido apoyarla o no, añadió que su partido la apoya «incondicionalmente» ya que ha llegado el momento de que un partido condenado a título lucrativo por corrupción «no pueda seguir al frente del gobierno de España». En este sentido, para Santisteve la mejor situación sería que la moción de censura no fuera necesaria porque en España se hubiera instalado ya «una higiene democrática» suficiente como para que cuando haya una condena a un partido en los tribunales se dimitiera «o incluso antes, solo con la simple imputación». Pero como falta por instalar esa ética política, añadió, la moción es «necesaria» porque la ciudadanía quiere «ilusión y esperanza» y poder elegir entre todos para abrir un nuevo escenario que no sea de bloqueo.

El propio PSOE autonómico convocó ayer a su ejecutiva regional para cerrar filas ante Pedro Sánchez. El secretario de organización afirmó que tanto Mariano Rajoy como el PP en su conjunto «son lesivos para la calidad democrática del país» y secundó la idea de que está «invalidado éticamente para liderar el Gobierno de España tras la demoledora sentencia» que dejará en la cárcel a uno de los tesoreros del partido.

Villagrasa defendió que no habrá líneas rojas a la hora de recabar apoyos para que salga adelante la moción. Si se cumple el objetivo de sacar a Rajoy de la Moncloa no habrá problema en recibir votos de partidos nacionalistas e independentistas. «La situación del PP es la cuestión principal de este debate», defendió el dirigente. Las gruesas palabras que siempre usa Lambán para referirse a los dirigentes catalanes quedan por el momento aparcadas por el pragmatismo. Habrá que ver qué postura adopta entonces el partido en Aragón en el caso de que Sánchez logre presidir el país.

El PP en la comunidad mantiene en este caso una posición ambigua que incluye señalar defectos ajenos. El presidente autonómico, Luis María Beamonte, le exigió a Lambán «menos cinismo y más sentido común» y que mire a su propio partido y a su propia gestión «antes de pretender dar lecciones a los demás». Y al mismo tiempo se desvinculó de las prácticas estatales para repetir el mantra de que en Aragón no se ha producido ningún caso de corrupción. «Los populares aragoneses somos una organización modélica en nuestro comportamiento público, no hemos defraudado a nuestros votantes ni lo haremos nunca. No sé si Lambán puede decir lo mismo», señaló.

Cuando se conoció la sentencia Beamonte pidió un gesto firme en la dirección para demostrar que la organización había pasado página. Conforme se acerca el momento de la votación en el Congreso de los Diputados el cierre de filas con Rajoy es más evidente.

Mas información en páginas 24 a 27