Pequeñas retenciones en el primer día de operación asfalto

Zaragoza ha comenzado su operación asfalto cuando está a punto de finalizar el verano. Suena raro, pero el ayuntamiento ha sacado las máquinas apurando al máximo el tiempo. Los escasos 300.000 euros que destinará para arreglar 17 calles de la ciudad permitirán que los trabajos terminen antes de que se inicie el curso escolar y el tráfico vuelva a ser el habitual.

La intersección del paseo María Agustín con la plaza Europa fue el escenario elegido para iniciar ayer las obras de adecuación del asfalto, originando pequeñas retenciones, sobre todo en horas punta, que se diluyeron con rapidez. Desde la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ) calificaron de «escasa» la operación. Su presidente, Manuel Arnal, cuestionó que no se haya tenido en cuenta a las juntas de distrito, cuando hace meses que elaboraron un documento con aquellas vías en peor estado.

El responsable de Urbanismo de la FABZ, Carlos Crespo, ironizó con que, aunque el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) no haya consultado sobre en qué lugar urge actuar, «seguro que aciertan con las calles elegidas» porque, resumió, «prácticamente todas están en mal estado».

PRÉSTAMO / El área de Urbanismo del ayuntamiento ha programado las obras para minimizar su impacto y las afecciones, a sabiendas de que comienzan tarde. No pudieron aprobarse hasta que el Gobierno de Aragón autorizó el gasto de un crédito de más de 24 millones solicitado por el consistorio, algo que no hizo hasta verano. Es por este motivo por lo que el periodo estival no comenzó con obras.

Además de la céntrica plaza Europa, ayer se iniciaron las obras de asfaltado de la calle Vicente Aleixandre, donde se ha prohibido el estacionamiento en todos los lados de la raqueta hasta mañana, cuando está previsto que finalicen. En la misma situación se encuentran los vecinos de Rigoberta Menchú, por donde solo podrán circular aquellos que tengan que acceder a sus garajes. Estas obras conviviran con otras menores, como la que se está llevando a cabo en Pedro Cerbuna, donde se está reparando una canalización de vertido o la de Las Armas, donde se está actuando en un colector.

Para hoy está previsto que se comience el asfaltado en Valle de Broto, en el tramo comprendido entre la rotonda con avenida Pirineos y Salvador Allende, en sentido hacia San Juan de la Peña. Los trabajos se prolongarán durante dos días y se irán realizando por tramos, para permitir el paso alternativo de los vehículos.

No será hasta el jueves cuando las máquinas dejen como nueva parte de la calle Joaquín Costa, entre Mariano Escar y Mefisto y la intersección con José Canalejas. Durante un día se cortará por completo la calle y se prohibirá el estacionamiento de coches.

Desde el viernes y hasta el lunes no se podrá circular ni aparcar en Gabriel Gombao, entre la rotonda Villa de Pau y Pablo Parellada. En este caso, se tendrá que desviar el autobús que tiene parada en esta vía. La semana que viene también comenzará con obras, en concreto, en el paseo del Canal, en la zona previa a la entrada al puente de Unión con la rotonda Villa de Pau. Pese a las obras, se permitirá el paso de ambos sentidos de forma alternativa apoyando las maniobras con señalistas.

DON JAIME / Otra de las obras que más protagonismo ha tenido durante los últimos días ha sido la de Don Jaime. Disipadas las dudas de que la intención del Gobierno de ZeC era prepararla para una posible peatonalización, los vecinos y comerciantes respiran tranquilos. Sin embargo, se mantienen las quejas de que el momento elegido para cortar esta céntrica calle y sacar el pico y la pala, con la polvareda que se levante y el ruido tan molesto que genera no ha sido muy acertado. Según los vendedores, las obras siempre asustan al turista.

Está previsto que la construcción de la plataforma única, que solo comprende el tramo entre el paseo Echegaray y la calle Mayor, finalicen antes de que comiencen las fiestas del Pilar. Y los comerciantes así lo esperan.