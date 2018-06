Piden tres años de prisión para una enfermera por revelar datos de una paciente

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Cada día me da más respeto eso de informatizar toda tu vida. Al final sin darnos cuenta nos tendrán super controlados. Se empezó con la milonga de pagar con un trozo de plástico y con domiciliar los recibos. Qué pena da ver cómo como nos marcar la senda por senderos tenemos que caminar. La pena es cuando nos de por pensar ya no podremos salir de esa senda como no reaccionemos ya. Coño pensar que es gratis.