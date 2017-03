El plan de pesca tuvo el informe negativo del Consejo Consultivo

El recién aprobado plan de pesca de Aragón por parte del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón contó con el informe desfavorable del Consejo Consultivo, órgano autonómico que trabaja con independencia. A pesar de que el documento muestra numerosas reticencias al documento gubernamental, este fue finalmente aprobado. El texto del consejo fue firmado el 31 de enero y el plan salió aprobado en el Boletín Oficial de Aragón el 22 de febrero, sin tener en cuenta las recomendaciones del órgano asesor, cuyos dictámenes, eso sí, no son vinculantes.

sentencia del supremo / El plan introduce grandes novedades respecto a los de ejercicios anteriores, e incluye ya la sentencia del Supremo del 16 de marzo del 2016 en la que marca la obligatoriedad de eliminar las especies invasoras pescadas. Pero las conclusiones del Consejo Consultivo son bien claras: «Procede informar desfavorablemente el Proyecto de Orden del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para el año 2016 (error del informe, ya que el dictamen se refiere al 2017) en tanto no se proceda a otortgar audiencia a las entidades interesadas en los térinos expuestos» y además alude específicamente a tres artículos de la norma.

El contenido del dictamen es crítico con la redacción del precepto «además de compleja, no resulta precias, y probablemente se deriva de una acumulación de cambios sucesivos».

Además, a lo largo de las 17 páginas del informe se señala que la interpretación de la sentencia del Supremo no siempre se ha adaptado adecuadamente. Uno de los puntos más críticos es el relativo al artículo 14.2, que establece una excepción al sacrificio inmediato de los ejemplares caputrados para el caso de los campeonatos deportivos, en los que pueden mantenerse vivos hasta el final de la jornada. «Se trata quizá de evitar la alegación fraudulenta de capturas, haciendo pasar el pescador un ejemplar adquirido por uno pescado, pero no parece que por ello haga aceptable esta excepción». A juicio del órgano consultivo, «es difícil aceptar que evitar el peligro de fraude en un campeonato deportivo sea más importante que evitar la diseminación de epsecies invasoras». También se considera levantar la restricción sobre los carpines, que podrían ser capturados en cualquier «masa de agua no vedada».

A su vez, reclama que se aclaren los cupos de determinadas especies, como el gobio, el piscardo o la tenca, que no cuentan con cupos ni medidas fijadas.

En el plan publicado en el boletín oficial se indica que se ha «oído» el dictamen del Consejo Consultivo y fuentes del departamento indicaron que se ha atendido numerosas recomendaciones dehasta tres asesorías diferentes.

Este plan no ha sido bien aceptado por el sector, que ha recibido entre críticas las modificaciones y se plantea incluso pedir una reunión con responsables del Gobierno autonómico.