El Plata celebra el verano con su patio

No hay verano sin piscina... Ni sin fiesta de inauguración del Patio del Plata. Es un clásico por el que hay que pasar. Y que se llenó el pasado miércoles... ¡Hasta la bandera! El equipo del mítico cabaret --encabezado por Elías Sobrecasas, en la dirección artística, y por Alberto Brossed, en lo gastronómico-- se calzó los zancos y las lentejuelas para recibir al incondicional. Y para disfrutar de esta segunda vida del cabaret, de un patio que no ha hecho más que sumar actividades en el último año (si no han estado en sus markets dominicales, no se los pierdan). Desde la realizadora Vicky Calavia a Berta Lorente y Carolina Tobía, de la Cámara de Comercio, pasando por el diseñador Enrique Lafuente, la museóloga Bea Lucea o la empresaria de comunicación Yolanda Gil. Todos estuvieron allí. Y también el interiorista Pedro Abuelo, la periodista Eugenia Aragonés, Chelete Echechiquía y Carlos Peralta, de Fundación APE, o José Carlos Aguelo, coordinador de Postales desde el Limbo, entre otras 1.857 cosas... La noche se alargó y sumó. Este verano, hay que verse en el Plata. La agenda no para. Life is a cabaret... Ya se lo digo yo.