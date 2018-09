La plataforma Sijena Sí pide al obispo de Lérida que recapacite

El coordinador de la Plataforma Sijena Sí, Juan Yzuel, ha enviado una carta al obispo de Lérida, Salvador Giménez Valls, para pedirle que recapacite y que promueva la devolución de los bienes. Así, apela a la reunión mantenida hace dos meses para volver a reivindicar, ante la cercanía del comienzo del juicio contra el obispado y el Museo Diocesano y Comarcal de Lérida –el lunes tendrá lugar en Barbastro la audiencia previa– lo mismo que el colectivo expuso entonces.

La carta reclama al obispo que obedezca el «decreto definitivo» de la Signatura Apostólica del 28 de abril del 2007 «en el que la Santa Sede y sus tribunales exigían a la Diócesis de Lérida el retorno de todos los bienes de las parroquias del Aragón oriental que habían pasado a la jurisdicción del Obispado de Barbastro-Monzón».

La plataforma pide de nuevo a toda la ciudadanía su apoyo al regreso de los bienes y de las pinturas murales de Sijena. «En nuestra reunión, nos dijo usted que era su deseo acabar con todo esto, pero reiteró que tenía las manos atadas, que no podía entrar en el museo con una camioneta y llevarse sus piezas porque están ahora dentro de un consorcio y cometería un delito», relata el coordinador de la plataforma, que apela a «varias fórmulas» para llevarlo a cabo. «La primera es la que le sugerimos el año pasado: dé un paso al frente y corrija los errores de sus antecesores en el cargo. Obedezca al Papa y a sus tribunales, que es lo que un obispo fiel debe hacer. Dice usted que se lo impiden, pero eso tiene una fácil solución: sálgase del consorcio del Museo Diocesano y Comarcal de Lérida. Nada le obliga a permanecer en él. Retire las piezas de Barbastro-Monzón y devuélvalas».

La segunda fórmula, «si no es capaz de hacer la anterior», es ser «leal a sus compromisos y no poner más palos en las ruedas de la Justicia», dice Izuel. «Y es aquí donde llegó al máximo nuestra indignación con su actitud» porque «si es verdad que usted no ha cambiado en absoluto su deseo de obedecer sin reservas la resolución del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica y facilitar el cumplimiento de la sentencia, ¿cómo se entiende su último giro ante el pleito civil al afirmar que 88 de las piezas sí le pertenecían?», cuestiona.