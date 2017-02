El pleno exige al PSOE que registre la proposición de ley

PP, Podemos y el PAR unieron ayer sus votos en el pleno de las Cortes para instar al Gobierno de Aragón a presentar y registrar, con carácter inmediato, el presupuesto de la comunidad para el 2017 aunque el PSOE insistió en que esto no ocurrirá hasta que no existan garantías de que pueda ser aprobado. La imposibilidad de los grupos parlamentarios para llegar a acuerdos en torno a las cuentas del 2017 protagonizó de nuevo una sesión parlamentaria, en la que el portavoz del PP, Antonio Suárez, advirtió que una proposición no de ley no obliga jurídicamente al ejecutivo, pero sí políticamente. Suárez especificó, en su defensa de la iniciativa, que es «penoso» para su grupo tener que presentar una iniciativa que exige en el fondo que se cumpla el Estatuto de Autonomía de Aragón, que establece que el gobierno debe de presentar el proyecto en las Cortes antes del 30 de septiembre del año precedente. Y desde el 1 de diciembre el Ejecutivo no tiene excusa, agregó, pues esa es la fecha en la que se conoció el déficit y la deuda autorizada y las entregas a cuenta.

El diputado de Podemos Héctor Vicente reprochó al Gobierno que no quiera asumir el riesgo de sufrir una derrota política en el Parlamento y que anteponga «la salvaguarda de su partido a los intereses de los aragoneses». En beneficio de los aragoneses, dijo Vicente, Podemos se va a sentar a negociar «todas las horas que haga falta». Para la aragonesista Elena Allué, la responsabilidad de registrar los presupuesto es solo del Gobierno y que este diga que la comunidad sigue avanzando a pesar de la prórroga es «cachondearse de los aragoneses». Vaticinó que el Ejecutivo está «cada días más lejos» de obtener una mayoría y que su presidente, Javier Lambán, no tiene capacidad de dialogar.

Previamente, por la mañana, la portavoz del PP, Mar Vaquero, mantuvo un duro rifirrafe con el presidente aragonés, al que acusó de «sectario», de «evitar ejercer la responsabilidad y ejercer el liderazgo de los aragoneses» y de no «asumir la responsabilidad y preferir buscar culpables». Lambán le reprochó que durante el Gobierno del PP solo se generó «déficit y deuda» ningún proyecto político. «Ni siquiera hubo macetas, esta vez», señaló.