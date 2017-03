Podemos aprueba que el PSOE lleve a las Cortes los presupuestos

El voto de 12 miembros del consejo ciudadano de Podemos desbloqueó ayer una situación que se prolongaba durante casi medio año y permitirá que se tramiten los presupuestos del 2017. Así lo decidió ayer el órgano ejecutivo de la formación morada tras más de cuatro horas de tenso debate y una ajustada votación, ya que los siete miembros restantes votaron en contra de la tramitación al entender que el PSOE no ha cumplido las condiciones exigidas por la formación dirigida por Pablo Echenique.

Fue el propio Echenique el encargado de anunciar el resultado del debate al filo de las once de la noche. Su intervención, a pesar de que finalmente apoyan el proceso parlamentario, no estuvo exenta de reproches y críticas al PSOE. «En esta larga negociación con el PSOE, en la que hemos intentado rescatar lo máximo, hemos descubierto dónde empieza y acaba la voluntad política de este partido y hemos constatado una diferencia de modelos que ya sabíamos que existía pero que la hemos vuelto a constatar en esta votación, tras un largo debate y que, por el número final, ha sido relativamente ajustada», indicó un Echenique que finalmente votó que sí a pesar de que durante estos meses ha sido uno de los más firmes partidarios de endurecer la negociación.

Sin embargo, en las últimas semanas Podemos ha ido rebajando las pretensiones a pesar de que seguía manteniendo su discrepancia con el PSOE. Pero una vez que levantó el veto al cese del consejero de Hacienda y que el pasado viernes se alcanzara un acuerdo entre el alcalde de Zaragoza y el presidente de Aragón por la ley de capitalidad, todo hacía indicar que el resultado final sería el que se produjo anoche. Y más cuando en las últimas semanas comenzaba a haber cierta inquietud y movilización social contra el bloqueo, como se vio en la manifestación de quienes reclamaban la construcción de colegios en el sur y tuvieron críticas para todos.

La parálisis y el riesgo de perder ayudas directas del Estado, como el mismo Echenique admitió ayer, han sido motivos que han decantado la balanza en el seno de la formación morada. «Hemos encontrado muchos límites en la negociación, pero hemos pensado que la alternativa era peor para la ciudadanía», señaló Echenique, quien admitió que en su partido han «constatado los límites que tiene el PSOE a la hora de hacer medidas valientes y audaces a la hora de hacer políticas».

«Han cambiado bastantes cosas. Cada vez se han puesto más en peligro las inversiones en Aragón, el reloj ha visto que no llegaran subvenciones al tercer sector, que no había infraestructuras educativas... El bloqueo del PSOE ante cada uno de nuestros pasos ha llevado a una situación difícil a la comunidad autónoma y nos hemos visto obligados a ser proactivos, que creo que es lo que se pide a una formación que tiene voluntad de cambiar las cosas», indicó el responsable del partido, quien deseó una tramitación parlamentaria corta y que durante ella no se produzcan «más sorpresas por parte del PSOE».

A pesar de que continuamente lanzó sus reproches a los socialistas y hasta ayer mismo intentaba desmentir que el acuerdo estaba cerca (algunas fuentes indican que había un principio de acuerdo para que hoy saliera un resultado positivo, a pesar de la incógnita de conocer cuál sería la voluntad soberana del consejo), Echenique confía que la tramitación contemple las demandas de Podemos, en especial a lo relativo a la educación pública en detrimento de la concertada y las ayudas a la dependencia. «Esperamos que no cambie sustancialmente los acuerdos».

Debido a la tardanza en conocerse el resultado, Podemos explicará hoy en rueda de prensa los detalles del acuerdo que ha acabado con medio año de bloqueo.