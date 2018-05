Podemos perfila su estrategia ante el final de la legislatura y lucha por cumplir su programa

El Consejo Ciudadano de Podemos ha comenzado a perfilar la estrategia que van a seguir en la parte final de esta legislatura en la que quieren mantener su compromiso de llevar a las Cortes de Aragón todo lo que estaba en su programa, a diferencia de lo que están haciendo otros partidos.

"Sabemos que queda un año de legislatura y recibimos el mandato de la gente con 14 diputados para llevar al parlamento todo lo que estaba en nuestro programa y tenemos mucha artillería que defender en las Cortes", ha manifestado el secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín.

En este sentido, Escartín ha subrayado que el Partido Popular ya se encuentra en campaña electoral un año antes de las elecciones y anunciando "promesas que en el peor de los casos traerá recortes y privatizaciones", mientras que el Gobierno de Javier Lambán se encuentra "totalmente entregado a sus cálculos electorales y arrimado a Ciudadanos como se ve en las Cortes".

Por todo ello ha destacado la importancia de esta reunión del Consejo Ciudadano de la formación violeta para perfilar su actuación en esta recta final de legislatura.

Escartín ha destacado la importancia de dos asuntos concernientes al tema fiscal en los que "no nos queremos poner de perfil" como son los impuestos de sucesiones y el del Impuesto sobre la Contaminación del Agua (ICA).

En el impuesto de sucesiones ha denunciado que "intuimos y sabemos" que Javier Lambán está "pactando y negociando" con Ciudadanos propuestas que "desconocemos y no sabemos qué están hablando", porque ha dejado claro que la formación naranja considera que la clase media en Aragón hereda un millón de euros y "ese no es nuestro modelo y ahí no nos van a encontrar".

"Ninguna propuesta -ha afirmado- de modificación del impuesto de sucesiones que apruebe Podemos Aragón acabará con menos ingresos y menos progresividad", porque ha recordado que es un impuesto que "redistribuye la riqueza" y también quieren aportar mejoras en asuntos como las parejas hecho y que siga siendo progresivo.

El líder de la formación violeta en Aragón se ha mostrado especialmente molesto con la cuestión del ICA al asegurar que "lo que más nos enerva y agita" que el presidente aragonés no les haya respondido a las dos propuestas de modificación y reforma, que han realizado y "consideran "razonables" para llegar a un punto de encuentro y que "llevan dos meses encima de la mesa".

"Es un impuesto injusto que ha sublevado a gran parte de los aragoneses y que 100.000 zaragozanos no están pagando", ha recordado.

Por todo ello ha asegurado que antes de empezar a hablar de otras cosas "esperamos que estas dos cuestiones referidas a la fiscalidad aragonesa se resuelvan".

Escartín ha anunciado que en este Consejo Ciudadano se va a definir "a batería de propuestas legislativas" y que en algunos casos ya han registrado, como la Ley del trabajo autónomo y emprendimiento que "está bloqueando Lambán, que nunca lo había hecho, y que esperamos que se apruebe en el próximo pleno".

También ha apuntado que están trabajando en otras propuestas que sin embargo no ha querido anunciar porque "queremos que sea sorpresa en su momento".

Entre otras leyes en las que quieren introducir cambios, Escartín ha destacado la Ley aragonesa contra el cambio climático, que en el Congreso "no la está vetando el PP", para la reversión de saltos hidroeléctricos y que en Aragón supondría "muchos beneficios para los territorios".

Así como la Ley para mejorar la fiscalización de la Cámara de Cuentas, y lo mejora de leyes que ya existen para "mejorar el cooperativismo y economía social", entre otras.

Escartín también ha lamentado que no se esté cumpliendo la Ley "principal" de este año, la de los Presupuestos de 2018, que se aprobó hace dos meses y que "se está viendo que no se cumpliendo", y otras que afectan a los trabajadores de espacios forestales, bomberos, centros de salud y escolares, por ello ha anticipado que "van a empezar las conferencias e interpelaciones" en las Cortes para que se cumpla "el compromiso aprobado".

Todo ello lo ha calificado como el resumen de la hoja de ruta para que el trabajo político sea "efectivo" y no se dedique a fuegos de artificio y alianzas a corto plazo a partir de sondeos y encuestas de partidos de la vieja política porque, ha concluido, "vinimos para cambiar las cosas y vamos a seguir arrimando el hombro".