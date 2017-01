Podemos rechaza el documento del PSOE para negociar los presupuestos

Podemos ha rechazado el documento del PSOE de Aragón para negociar los presupuestos de la comunidad.

La portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón, Maru Díaz, ha asegurado que su formación ha recibido un documento "lleno de excusas" y que es un "no en toda regla" a las cinco medidas que el partido morado propuso incluir en los presupuestos de 2017 para que el gobierno consiguiera su abstención.

Ayer, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, adelantó que el Gobierno de Aragón acepta, con matices, estas cinco medidas propuestas por Podemos para garantizar su abstención en la primera votación de los presupuestos, y que hoy mismo se iba a enviar a la formación morada un documento en el que se especificaran las cuestiones que habría que retocar, modificar o adaptar a la normativa estatal.

Pero hoy en rueda de prensa, a la hora de recibir un documento "de nueve carillas", Maru Díaz ha asegurado que el ejecutivo autonómico tiene "un problema severo" con el lenguaje, "lo que entienden por sí es un no en toda regla", teniendo en cuenta, según ha dicho, que es un documento "lleno de excusas y peros".

Lamenta Díaz que el gobierno no busque el acuerdo con Podemos, y no entiende por qué "no quiere" su abstención.

Abstención que, por otra parte, no garantizaría la toma en consideración de los presupuestos en su primera votación en las Cortes, en tanto en cuanto los votos de PP, PAR y Ciudadanos (32) suman más que los de PSOE y Grupo Mixto (17), con lo que a priori, los votos en contra del proyecto serían más que los votos a favor.

Para Maru Díaz, el gobierno está empleando la fórmula del "gato y el ratón para seguir jugando" y, con un "no en diferido", intentar "dilatar aún más" el debate sobre las cuentas para este año, que están prorrogadas desde el 1 de enero.

El motivo de dilatar el debate, para Podemos, puede deberse a que el PSOE esté "dialogando con otras fuerzas" para aprobar las cuentas de Aragón y, a la vez, avanzar en el diálogo con el PP en Madrid para aprobar los presupuestos generales del Estado.

El documento recibido, ha insistido, es un "ejercicio de típex, tachones" en el que el gobierno dice que muchas propuestas o no hacen falta, o ya se están haciendo o no se pueden hacer.

Díaz ha asegurado que Podemos no entiende por qué el gobierno alude a puntos que entran en conflicto con las leyes estatales, en un intento de "echar balones fuera".

Es el caso, ha dicho, de la propuesta de Podemos para implementar medidas para compensar el IVA del 21 % cultural, a lo que, según Díaz, el gobierno ha replicado que planteará esta cuestión en el Congreso de los Diputados.

O el del plan de financiación de ayuntamientos, comarcas y el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que, para Díaz, el gobierno no ha concretado nada y emplaza a una futura negociación.

La portavoz parlamentaria ha explicado que serán los órganos competentes del partido quienes estudien qué significa esta negativa, pero ha reclamado que el PSOE no traslade la idea de que la aprobación de los presupuestos solo depende de Podemos.

Y le ha recordado al presidente autonómico, Javier Lambán, que "no tiene impunidad" pactar con el PP, permitir la investidura en Madrid de Mariano Rajoy y "no ser capaz de llegar a acuerdos" en el parlamento aragonés.

En cualquier caso, ha precisado que si el gobierno "se acercara al sí", en Podemos estarían dispuestos "a escuchar".

MEDIDAS

Las medidas de la formación morada proponen un plan especial de rehabilitación de vivienda, con un importe de 40 millones de euros y la creación de 1.500 empleos; un plan de regreso y empleo joven (15 millones de euros y 800 puestos de trabajo), otro de empleo a través de la cultura (7,5 millones de euros), otro por la Dependencia (36 millones de euros y mejora de 10.300 puestos de trabajo) y otro para la sostenibilidad del territorio de 38 millones.