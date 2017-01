Podemos tendrá "pronto" el proyecto de presupuestos, según Sada

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Javier Sada, ha asegurado que Podemos tendrá "pronto", "de forma muy rápida" el borrador del proyecto de presupuestos de 2017 completo, y aunque "no tiene por qué ir unido" a eso, el gobierno le pedirá a la formación morada "responsabilidad para negociarlo".

Así lo ha asegurado a los medios de comunicación Sada, quien hoy, junto al portavoz de CHA, Gregorio Briz, se ha reunido con el presidente de Aragón, Javier Lambán, dentro de la ronda de contactos que éste ha mantenido con los representantes de los partidos de las Cortes previamente a la celebración, el martes, de la Conferencia de Presidentes Autonómicos en el Senado.

Ante el bloqueo de la negociación referente al proyecto de presupuestos de 2017, del que el miércoles el ejecutivo presentó un borrador que envió también a los grupos, Sada ha vuelto a pedir a Podemos responsabilidad y que se avenga a negociar las cifras de forma previa a su registro en el Parlamento.

Podemos ha advertido desde entonces que lo que recibieron es un "boceto en una servilleta", un mero "power point" sin detalles ni información y que sobre esa base no se puede negociar, y hoy Sada, como ya hiciera ayer, ha asegurado que no se trata de enviar o no el documento, algo a lo que el ejecutivo está dispuesto, sino de saber si Podemos quiere negociar o no.

En septiembre, ha recordado, los grupos de la izquierda firmaron un pacto en el que se comprometían a acordar las prioridades políticas en los presupuestos, y a eso responde el documento enviado, que es "la base" para negociar.

Pero si Podemos ahora pone "la excusa" de que necesita "toda la documentación", Sada les ha tranquilizado. "Que no se preocupen, eso va a estar resuelto", ha enfatizado.

Si se trata de eso, ha insistido, tendrán el proyecto "de forma muy rápida", pero a juicio de Sada la cuestión de fondo no es esa, sino saber si de verdad Podemos quiere negociar las cuentas.

También Briz ha coincidido en que el problema no es enviar el proyecto: "Se coge la carretilla, se llevan los veinte tomos y que los estudien", ha apuntado.

El problema, ha dicho el portavoz de CHA, es saber si existe esa "voluntad política" de negociar.

A su juicio, el del Gobierno de Aragón es "un buen proyecto", pero sería bueno "cotejarlo" con el resto de fuerzas de izquierda, Podemos e IU, para ver si "se puede mejorar" antes de registrarlo en el Parlamento.

Cuanto más se dilate el proyecto, ha advertido, "peor para Aragón y para los aragoneses" y, además, se proporciona "argumentos a la derecha para decir que esto no funciona y que no hay proyecto político", ha lamentado.

Según el portavoz socialista, quien "diga que no" a la negociación será "el único responsable" de que el presupuesto no avance.