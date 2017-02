Podemos trata de justificar el veto a Gimeno con cifras que la DGA niega

«Llevo unos días bastante callado». El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, se convirtió ayer en el protagonista de una sesión plenaria en el palacio de la Aljafería en la que por partida doble se vio obligado a dar cuenta de su gestión con los presupuestos del pasado año.

Con la negociación de las cuentas en punto muerto tras el veto a su gestión planteado por Podemos, Gimeno defendió la transparencia de los números y calificó como «muy positivo» el balance del 2016. Por su parte, Podemos aportó una lectura diferente de los datos de ejecución presupuestaria, al señalar 531 millones de euros que no habrían superado el control parlamentario, algo que fue enérgicamente negado por la DGA. «Hemos cumplido con los objetivos políticos que estaban marcados desde el comienzo», defendió Gimeno. Y explicó que una de las principales causas de la situación fue que finalmente el objetivo de déficit se hubiera situado en un 0,7% frente al 0,3% inicial. Esto supone un aumento de 419 millones que pudieron evitar «las tensiones de gasto».

Los primeros en poner en cuestión la gestión del Gobierno de Aragón en materia económica fueron los diputados de Ciudadanos. «Usted es un maestro en vender lo que no hace», le acusó el portavoz Javier Martínez. Además, reprochó la insistencia en la DGA en mantener la mano tendida a la izquierda para pactar este año. «Su mayor error está en la elección de socios», destacó.

Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Echenique, insistió en que los datos demuestran que lo firmado en las Cortes de Aragón no ha sido cumplido. «Los acuerdos tienen que ser de cemento y ladrillo, no de aire y mentira», afirmó. Para el dirigente del partido morado la solución al bloqueo queda en manos del PSOE. «Cesar a un consejero no sería algo apocalíptico, no entendemos que lo estén protegiendo», señaló. También recordó que en los últimos meses se han producido «un montón» de compromisos oficiales que no se han cumplido. «Los presupuestos tienen que ser de verdad, porque las necesidades de la gente son de verdad, y esto no será posible si Gimeno sigue en su puesto», dijo.

datos técnicos / Por su parte, Gimeno cargó contra los datos aportados por Podemos al entender que no se ajustaban a las partidas que se manejan en la consejería de Hacienda. «La realidad no es exactamente lo que usted dice, quiero pensar que a lo mejor no le han informado bien», le asestó a Echenique. El consejero defendió que las fuemtes en las que basa sus afirmaciones pertenecen al organismo técnico de la Intervención, por lo que todas las modificaciones presupuestarias «se han recogido estrictamente».

Gimeno mostró un tono más conciliador del habitual y manifestó que su intención en la tribuna era «tratar de convencer» a la bancada morada de que su gestión ha cumplido «con los ejes políticos establecidos». «Es muy importante que tengamos presupuestos este año», expresó.

El resto de grupos fueron especialmente críticos con la postura adoptada por Podemos. «No pueden subir a la tribuna a enmarañar», acusó el portavoz de CHA, Gregorio Briz. El PP dijo que Echenique «no tenía razón» en su intervención y le pidió al presidente autonómico Javier Lambán que aclare sus proyecto político en los próximos días. «No puede estar jugando con temas tan importantes», indicaron.