Podemos ve necesaria una distribución más equitativa en la reforma de la PAC

Una mejor distribución de los fondos, una corrección del desequilibro territorial en España y una regulación de los mercados son los tres pilares en los que se basa la propuesta de Podemos para abordar una reforma "profunda, valiente e innovadora" de la Política Agraria Común (PAC) para 2021-2027.

Así lo ha anunciado hoy el secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, durante la jornada "Propuestas para el futuro de la PAC 2021-2027" que el partido ha organizado en las Bodegas Tierra de Cubas en Cañada de los Ganados de Zaragoza para debatir sobre la reforma de esta política comunitaria.

Escartín ha querido aclarar que su propuesta "no es la de Podemos Aragón" para Aragón, sino que la elaboración de "un único documento" sobre la reforma de la PAC es el planteamiento que expone la formación morada para todos los territorios de España.

Para el diputado autonómico, actualmente existe "un fallo enorme" en la política agraria, ya que "no puede ser que haya agricultores profesionales y, sobre todo, jóvenes y mujeres, a los que no les llegan las ayudas públicas para producir alimentos".

Por esta razón, la formación morada ha incluido en su propuesta conseguir una mejor distribución de los fondos como una de sus líneas de actuación fundamentales pues, según Escartín, a nivel territorial, "hay unos desequilibrios palmarios" y el ejemplo más claro en Aragón está en Teruel, "donde los agricultores están recibiendo menos ayudas de la PAC que otros territorios".

Un hecho que, a su juicio, "hay que corregir", además de profundizar en otras medidas como las ayudas directas a los profesionales y la puesta en marcha de políticas estratégicas y planes territoriales "que cuenten con la participación de los agricultores y vecinos".

Asimismo, Escartín ha destacado la necesidad de "regular los mercados" para que en situaciones de crisis "haya una respuesta coordinada de todos los estados miembros, de tal forma que se puedan prevenir y no afecten a los agricultores profesionales".

Según ha manifestado, la propuesta de Podemos "tiene bastante peso", ya que ha recogido la diversidad de España, las reivindicaciones de los territorios de montaña y de secano, las demandas de los latifundios, así como las de las zonas de Aragón y de la Península Ibérica.

No obstante, el diputado de Podemos Aragón ha criticado que todavía "no haya una propuesta consensuada a nivel estatal", un aspecto que, a su juicio, es uno de los retos que deben fijarse el resto de fuerzas políticas "para que no sea el comisario de la Unión Europea quien lleve el debate al Congreso, sino que sea el propio Ministro de Agricultura el que busque acuerdos para sacar adelante la propuesta española de reforma de la PAC".

Por otro lado, Escartín ha puesto sobre la mesa la necesidad de reformar también el sistema de financiación autonómica, pues "es una prioridad para territorios como Aragón y para aquellas Comunidades Autónomas que están siendo infradotadas para garantizar unos servicios públicos de calidad".

Es tarea de Pedro Sánchez abordar este tema, que el Partido Popular "dejó pasar", para abandonar un sistema "complejo que deja muchos pactos por detrás para estabilizar gobiernos y no tanto entidades locales, ayuntamientos y Comunidades" con la creación de uno "justo y transparente", ha reivindicado Escartín.

Asimismo, según el diputado de la formación morada, se debe garantizar una corresponsabilidad fiscal, de tal forma que "en todos los territorios haya un mínimo de impuestos para financiar sus servicios públicos y, luego, cada Comunidad tenga la autonomía para poner impuestos que están dentro de sus competencias", ha dicho.