Polémica por las ayudas para investigadores predoctorales

Las ayudas destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en formación por parte del Gobierno de Aragón han generado polémica entre los candidatos y posibles beneficiarios, que enviaron el pasado 12 de septiembre un escrito al Gobierno de Aragón trasladando su «disconformidad» por el proceso de selección.

Según argumentan los jóvenes, la «incompatibilidad» de las ayudas aragonesas con los contratos predoctorales del Ministerio de Educación —convocados al mismo tiempo— ha supuesto la «baja» de hasta ocho proyectos de investigación en Aragón, ya que las ayudas han quedado desiertas al preferir los candidatos la beca estatal en detrimento de la autonómica. «Esto implica la pérdida de casi una partida presupuestaria de casi 700.000 euros», señalan los solicitantes de estas ayudas.

Los jóvenes piden a la DGA que «reconsidere» la situación y haga uso de una lista de reserva de candidatos para que las ayudas no queden desiertas «pese a estar presupuestadas» una vez que los preseleccionados optan por la ayuda nacional. «Es muy injusto, ya que perjudica seriamente el futuro profesional y el sistema de investigación autonómica», señalan. Los afectados iniciaron una petición en change.org hace unas semanas para recoger firmas por esta cuestión. Asimismo, exponen un precedente ocurrido en el 2015 en la Comunidad Valencia, donde el Gobierno se retractó en su decisión y «devolvió» hasta 29 contratos predoctorales a miembros de listas de reserva.

Reunión / Por su parte, fuentes del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, explicaron ayer a este diario que la directora general de Investigación e Innovación, María Teresa Gálvez, se reunirá con los investigadores el próximo 4 de octubre para explicarles la situación.

«Esta convocatoria no es una bolsa de trabajo, sino un expediente económico y, por ello, no se puede incluir. Se incluye una lista de reserva durante un tiempo, aunque la DGA no está obligado a ello, pero lo hace con fecha de fin. Es necesario cerrar una convocatoria para poder convocar la siguiente», añadieron. «Ha sido un caso puntual que las ayudas hayan coincidido con las del ministerio», apuntaron.