La polémica por la denuncia de una violación en Huesca llega al Congreso

Esta claro que los cenutrios que no respetan a las mujeres y no entienden que una mujer tiene que ser respetada siempre . Esos que no entienden que no es no tendrían que cumplir penas más duras y bien pronto entenderían que a una mujer se le respeta siempre diga no ,m o no diga nada por está cargada de miedo o por que a astado de fiesta.