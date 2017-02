La Policía Local retirará del turno de noche a la unidad que controla bares

No creo que el problema sea multar a los bares que son negocios que deben pasar por unos controles para obtener sus licencias si no de las personas que merodean y arman alboroto por las calles. Por que no se destina los efectivos policiales para multar a gente que mea , chilla , rompe contenedores etc etc Claro lo mas fácil es ir a por el bar y quitar puestos de trabajo... Mas daño hace al descanso nocturno el botellón que los propios bares.