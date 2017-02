La Policía Local de Zaragoza, a 328 agentes de ser segura

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Estamos el 50% los fines de semana. El periodista se ha equivocado o lo han equivocado. Estamos mal organizados. Un 25% trabaja 7/7...y de ese 25% la mitad que son los Uapo salen a patrullar 5 días de 14. Se queja el ciudadano y el resto de plantilla tb se queja. Lo que se necesita es una reestructuración y optimizar recursos como en cualquier empresa. Esto no es culpa de la Corporación (no hay pasta, aquí ni en toda España), es culpa de un tecnico que no tiene el suficiente coraje para asumir decisiones ni el suficiente talento para crear soluciones en un escenario de crisis.