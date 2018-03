Policías y Guardias Civiles exigen la equiparación salarial.

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¿ No se han enterado de que Zoido ya ha firmado con los sindicatos policiales y G.C. la subida que igualará a los mossos y la ertzaina, ? ¿ o es que este sindicato se encarga de malmeter en el mismo día que una abrumadora manifestación de pensionistas, jubilados también lo hacía ?. ¡ Ah !, y no hace falta tanta banderica para reclamar derechos, los jubilados apenas portaban . . .y ya saben a que banderica me refiero. . .