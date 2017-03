Ponentes de 38 medios inauguran el congreso de periodismo digital

Un total de 50 ponentes, de 38 medios de comunicación de España, México y Estados Unidos, participarán hoy en la primera jornada del Congreso de Periodismo Digital de Huesca, que se celebra los días 9 y 10 de marzo en la capital altoaragonesa.

Este encuentro, que cumple esta edición 18 años de existencia, abordará la situación de los medios de comunicación en España y la comparará con la que se da en otros países. Asimismo, abordará el futuro de la publicidad y el periodismo político en la era digital.

En una rueda de prensa ofrecida ayer, el corresponsal del The Washington Post en el Congreso de Estados Unidos, Ed O’Keefe, que protagonizará hoy la charla El improbable ascenso de Donald Trump, reconoció que le resulta «muy interesante ser periodista en este tiempo».

«Siempre ha habido diferencias entre el Gobierno y la prensa, pero si no molestamos no hacemos bien nuestro trabajo», señaló O’Keefe, que aseguró que en su medio no luchan contra el Gobierno, sino que solo hacen su trabajo.

Para el corresponsal es «difícil» escribir de lo que dice el nuevo presidente de Estados Unidos, porque, como periodista, tiene que contar la verdad y cada día el presidente «dice algo que no es cierto y hay que escribirlo».

En sus reflexiones sobre la profesión, indicó que da igual si se trabaja en Europa o en Estados Unidos, ya que los problemas de los periodistas son los mismos en todo el mundo.

GRUPO ZETA // Como preámbulo a la inauguración de este encuentro de periodistas, ayer se celebró el taller de Responsables de medios digitales, en el que participó la directora de Proyectos Digitales del Grupo Zeta, María Maicas.

En la jornada formativa se abordan cuestiones relacionadas con datos de audiencia, el tráfico de las informaciones y sus canales de distribución.

Maicas explicó que Huesca es «un escenario ideal para reflexionar sobre el sector» e indicó que «el ambiente es propicio para intercambiar ideas y experiencias».

El Congreso de Periodismo Digital de Huesca esta organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca, y cuenta con el patrocinio del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, Ibercaja y Telefónica, y la colaboración de Oxfam Intermón.

El miembro del equipo de dirección del Congreso de Periodismo Digital de Huesca, Fernando García Mongay, aportó datos para mostrar el alcance del encuentro. Tanto por el número de intervinientes como de medios representados, se trata de un amplio abanico de enfoques.

Esta cita anual en la capital oscense toma el pulso de la marcha del periodismo nacido al calor de internet, que ha adquirido un gran desarrollo en los últimos 10 años. En este sentido, el encuentro sirve para la puesta a punto de los conocimientos adquiridos por los profesionales.