Pontoneros aleja aún más a ZeC y PSOE del acuerdo presupuestario

La rehabilitación del antiguo cuartel de Pontoneros para reconvertirlo en un edificio de 61 viviendas con usos comunitarios compartidos se convirtió ayer en el enésimo desencuentro entre el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) y el grupo municipal del PSOE. Se votaba el expediente en el consejo de administración de Zaragoza Vivienda para sacarlo a licitación y acabó siendo retirado por el responsable de Vivienda municipal, Pablo Híjar, ante la anunciada abstención de los socialistas que lo habría rechazado por segunda vez en menos de un mes. Una maniobra que provocó que el edil de ZeC explotara y arremetiera contra ellos, acusándoles de querer «torpedear la acción del Gobierno y el presupuesto» con argumetos «de andar por casa» que no entendía.

Su malestar venía motivado, explicó, porque era la segunda vez que se llevaba este expediente al consejo junto a otro, el del proyecto similar para la confluencia de las calles María de Aragón y Fray Luis Urbano, en Las Fuentes. este con 80 pisos. Y, mientras este último sí salió adelante, el otro acabó aparcado de nuevo, por no tener mayoría, ya que el PP iba a votar en contra y solo Chunta lo haría a favor. Ciudadanos, como en el caso de Las Fuentes, se habría abstenido.

JUGAR A LA RULETA RUSA // «Con el PSOE cada consejo y cada votación es como jugar a la ruleta rusa, hay que darle la vuelta al tambor y no sabes si te saldrá bala o no. Hoy, una nos ha dado en la cabeza y la otra no», expuso el responsable de Vivienda del ayuntamiento, para quien la actitud del PSOE es «arbitraria» a la hora de votar y, en esta ocasión, «castiga» al barrio de San Pablo impidiendo el proyecto de Pontoneros, pero no al de Las Fuentes. En ambos casos, la inversión rondaría los 7 millones de euros, 14 en total, y los plazos de ejecución permitirían tenerlos acabados en el 2019, pero solo uno de ellos podrá hacerlo ahora.

Aunque Híjar se mostró más preocupado con la «tónica» que está siguiendo el PSOE en los últimos días y en plena negociación por el presupuesto, refiriéndose al rifirrafe de la semana pasada con el edil Alberto Cubero a propósito de la municipalización del servicio 010. «No me importa ponerme a la pata coja o hacer el espagat si me lo piden para sacarlo adelante», añadió el edil de ZeC. Porque, a su juicio, el entorno de Pontoneros está «tan degradado» como el de Las Fuentes y «lo único que impide su regeneración es la actitud del PSOE». Aunque añadió que sigue «abierto al diálogo» y se volverá a relanzar.

«Los presupuestos no los vinculamos con ninguna actuación en ningún área. Los únicos que tienen responsabilidad en esa negociación son el portavoz, Carlos Pérez Anadón, que fija la posición del grupo, y el concejal Javier Trívez, que llegó a un preacuerdo con Rivarés. Y existe la posibilidad real de que este puede estallar, pero no será por lo que suceda en Zaragoza Vivienda, sino por lo que pueda hacer Cubero. Ahora bien, si el señor Híjar es su correligionario para intentar torpedear el presupuesto, es su problema».

Así le respondió el socialista Roberto Fernández, para quien lo sucedido obedece a que «la degradación y la necesidad de Las Fuentes es como tres veces mayor a la de Pontoneros y el compromiso político viene desde hace dos décadas». Y que el informe de viabilidad «es más favorable» en el primer caso, aunque ninguno ofrece un retorno favorable. «Zaragoza Vivienda no está para generar beneficios, pero no puede ser un mecanismo para que el ayuntamiento pierda per se dinero». Además, recordó que su impulsor fue el socialista Jerónimo Blasco. «Híjar no sabría ni darle la vuelta a un calcetín», dijo.