PP y C's quieren una comisión especial para decidir el futuro del rastro

Los grupos municipales del PP y de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza han presentado una moción en la que piden la creación de una comisión especial que aborde "sin prisas", como acusan a ZeC, posibles soluciones a los problemas generados en torno al rastro y el mercado ambulante.

En rueda de prensa, el portavoz popular, Jorge Azcón ha responsabilizado a ZeC de crear un problema "muy serio" en la ciudad por no escuchar "a nadie más que a los que piensan como ellos".

A su juicio, el problema es de tal "complejidad" que requiere de la creación de una comisión especial que genere un dictamen con una solución global que sea efectiva.

Frente a la urgencia de los comerciantes, que exigen un cambio de ubicación los miércoles por las escasas ventas que obtienen en su emplazamiento actual, ha recalcado que ante un problema de "tal envergadura" las prisas son "malas consejeras" y que el equipo de gobierno ha perdido mucho tiempo sin hacer "absolutamente nada".

"Lo más importante es que se haga bien", ha insistido.

Según Azcón, esta propuesta de comisión especial "tendría toda la lógica que saliera adelante" porque es una fórmula "mucho más seria", reglada y con garantías que otras.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos Alberto Casañal ha defendido la venta ambulante en su ubicación actual y ha acusado al alcalde, Pedro Santisteve, de "torpedear" y de crear mal ambiente en torno al rastro.

Ha calificado de "bomba" la intención de reubicar el mercado ambulante en La Romareda o en El Rabal, que lo que ha conseguido es poner a los vecinos en contra de los comerciantes y "crear inestabilidad".

Del mismo modo, ha asegurado que existen estudios reales que digan por qué no funciona la ubicación actual los miércoles y, por ello, ha defendido la comisión para no buscar soluciones "precipitadamente" sin detectar cuál es el problema.

"No sé si hay prisa", ha señalado en referencia a las peticiones de los vendedores de tener una nueva ubicación, a lo que ha añadido que lo que no se puede hacer es buscar otro emplazamiento "in extremis, urgente y sin contar con nadie".

En cuanto a la reunión convocada ayer entre comerciantes y los grupos de PSOE y CHA, para la que les fue denegado el acceso a varias salas del Ayuntamiento, el edil de la formación naranja excusó su ausencia en que sabía que ese encuentro "no iba a llegar a buen puerto".

Azcón, por su parte, se mostró "encantado" de haber sido invitado, pero ha considerado que su iniciativa es "más seria".