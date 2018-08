El PP califica el comienzo de las obras en Don Jaime de "improvisada"

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha mostrado hoy la preocupación por las obras de la calle Don Jaime, que llegan de manera "completamente improvisada", sin haberse debatido con vecinos y asociaciones interesadas y sabiendo que en los presupuestos participativos fueron rechazadas por los técnicos municipales por su peligrosidad para los viandantes.

Según informan los populares en una nota de prensa, Lorén ha destacado que el comienzo de las obras se ha producido tres días después de darse a conocer a la opinión pública, sin estar en presupuestos ni haber sido anunciadas con anterioridad en ningún debate de Ciudad.

Asimismo, ha recordado que las recomendaciones de la ONCE para hacer este tipo de plataformas únicas no se cumplen en este proyecto, puesto que existe tránsito de transporte público, el ancho de la calle es superior a 7,10 metros y no se prevé instalar sistemas de control de acceso.

Por todo ello, Lorén ha reclamado urgentemente al Área de Urbanismo los informes del servicio de movilidad, de Policía Local y el plan de Tráfico que deben avalar la ejecución de estas obras. Del mismo modo, ha adelantado que si dichos informes no respaldan esta actuación, el PP pedirá la paralización de los trabajos.