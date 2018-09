El PP convoca un Pleno extraordinario para reconstituir las sociedades municipales

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado la celebración de un Pleno extraordinario para votar el cese de los actuales miembros de las cuatro sociedades municipales y su sustitución por otros nuevos según criterios de proporcionalidad.

Así lo venían anunciando los populares desde la semana y hoy lo han oficializado después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 14.1.u, el que utilizó el Gobierno de ZeC para reducir al mínimo la presencia de la oposición en las sociedades, que queda suspendido.

Después de haber constatado que ZeC "no quiere dialogar" y "no tiene ninguna intención de rectificar", y que el PSOE sigue en su "guindo" y "no es capaz de contener al monstruo que han creado", el portavoz municipal del PP, Jorge Azcón, ha asegurado que el Pleno extraordinario es la única vía legal y efectiva para normalizar la situación del Ayuntamiento de Zaragoza y que las decisiones vuelvan a tomarse de forma democrática.

Ha considerado también que el alcalde, Pedro Santisteve, debería "agarrarse" a esta última oportunidad para rectificar, que si no sale adelante implicará que la vía municipal quede "muerta" y que buena parte de las decisiones tengan que judicializarse.

El portavoz popular ha invitado a sumarse a su petición al resto de grupos de la oposición, pese a que con sus concejales ya podría convocar el Pleno en solitario, de los que Ciudadanos ya ha estampado su firma y queda a la espera de PSOE y CHA.

Por otro lado, ha señalado que, aunque las sesiones plenarias de la casa suelan tener "mucho de debate político y poco de decisiones efectivas", esta será diferente y tendrá trascendencia jurídica.

Esto es, el orden del día propuesto por el PP contiene dos puntos para cada una de las cuatro sociedades -Ecociudad, Zaragoza Cultural, Zaragoza Deporte y Zaragoza Vivienda-: uno de ellos para que el Pleno acepte constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de cada una de ellas.

En el segundo de ellos se votará el cese de los actuales miembros del consejo de administración, el nombramiento de otros nuevos según los votos de cada formación política, la aceptación de los mismos y facultar al secretario del órgano para que otorgue los documentos necesarios para dotar de plena eficacia todos estos acuerdos, así como la aprobación del acta de la sesión.

Este proceso se repetirá para Ecociudad, Zaragoza Cultural, Zaragoza Deporte y Zaragoza Vivienda.

Ahora, el corresponde al alcalde convocar formalmente el Pleno extraordinario y, si este no lo hace, lo hará el secretario, como ya ha ocurrido en la presente legislatura.

A partir de ese momento, hay un plazo de 15 días para su celebración.

"Ahora es cuando vamos a ver negro sobre blanco y cuando vamos a poder contrastar la verdad", ha concluido Azcón.

Posteriormente, la portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, ha confirmado su adhesión a la solicitud del PP y ha confiado en que se sumen también PSOE y CHA, después de que el Gobierno de Zaragoza trasladara su intención de no acatar la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional hasta el 3 de diciembre, fecha en la que decidirá si la mantiene o la levanta.