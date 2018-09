El PP cree que la reforma de Don Jaime es "una soberana chapuza"

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza Pedro Navarro ha pedido los planos de las obras de reforma de la calle Don Jaime I, después de que han comprobado que se han tenido que deshacer tramos ya finalizados para instalar el pavimento podotáctil, lo que ha calificado de "soberana chapuza".

Una "soberana chapuza", ha recalcado, que ha sido criticada por los cuatro grupos de la oposición, por los comerciantes y por colectivos vecinales, principalmente del barrio Jesús, que temen quedarse aislados del centro de Zaragoza si esta reforma acaba convirtiéndose en una peatonalización.

En este sentido, aunque dicha reforma no incluye la peatonalización de la calle, ha insistido en que no se fían del equipo de gobierno y ha censurado que no haya prevista ninguna alternativa.

Asimismo, Navarro ha explicado que ha descubierto en la Comisión de Urbanismo de hoy que la ausencia de proceso participativo fue cubierta con una ronda de llamadas a los colectivos afectados media hora antes de que el consejero Pablo Muñoz presentara las obras en rueda de prensa.

Así, ha reiterado que no le parece serio que una de las actuaciones urbanísticas más importantes de la legislatura se haya iniciado el 20 de agosto, "con nocturnidad y alevosía", sin proyecto y sin presupuesto.

Tampoco han recibido la memoria de esta reforma pese a que la pidieron hace un mes, ha protestado.