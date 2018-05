El PP cree que Santisteve blinda a Lázaro por comprar su silencio

La oposición del Ayuntamiento de Zaragoza aumentó ayer el nivel de exigencia al Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) para pedirle explicaciones por el polémico viaje a Nueva York que el coordinador del grupo municipal, Guillermo Lázaro, cargó a la cuenta del partido. Aparte de las críticas, se tradujo en que Ciudadanos (Cs) registró una petición de comparecencia para el próximo pleno del alcalde para que explique lo ocurrido, y en la acusación del PP a Pedro Santisteve de haberle mantenido en el puesto todo este tiempo para comprar su silencio. «¿Qué sabe el señor Lázaro para que no tenga que dimitir?», le preguntó el concejal Pedro Navarro. «Si lo mantiene es por todo lo que sabe», añadió.

«Quienes venían a hablar de pulcritud nos descubren trapos sucios», añadió el conservador, quien instó a «no permitir que el zorro siga cuidando del gallinero» en ZeC y exigió su salida del consejo de Ecociudad, ya que recordó que es miembro desde se expulsó a la oposición de la toma de decisiones en las sociedades y ahora esta se gestiona «sin control de la oposición y, por lo visto, tampoco del alcalde, que no se entera».

Mientras, para el PSOE Santisteve «debería darse prisa» en esclarecer si ha utilizado dinero público para fines privados porque, si no, «la credibilidad del Gobierno habrá tocado fondo». Aunque opina también que se «demuestra la fuerte división interna del grupo que gobierna» y que ya afecta a la gestión ordinaria.

Sara Fernández, de Cs, reclamó la comparecencia del alcalde ante el pleno para que aclare lo sucedido porque «no es suficiente ni coherente la reacción de ZeC», incluso seis meses después de pagarse ese viaje. «Yo me daría cuenta si no me lo descuentan», apuntó, al tiempo que añadió que si hubiera pasado en su partido «ya se habrían tomado medidas».

Por último, el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, remarcó su «sorpresa y decepción» tras las explicaciones de ZeC por la «falta de transparencia» de un partido «que daba lecciones magistrales», por el «cese político de Podemos que llega un mes y medio más tarde y no a iniciativa propia», y porque si todo se reduce a una cuenta que se nutre del sueldo de los concejales, «¿eso no es dinero público?». Respecto a Lázaro, sentenció: «Yo, en su pellejo no continuaría ni un día más».